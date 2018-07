ASOCIATIVIDAD, ALTERNATIVA PARA PYMES

En la estructura empresarial del país en general y la macrorregión sur en particular, un segmento es especialmente vulnerable, me refiero a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Las que se encuentran en este, están entre dos fuegos, pues se ven obligadas a competir con la gran empresa, con menores costos por generar economías de escala, y con las empresas informales, que no pagan impuestos ni asumen sobrecostos laborales.

Otro problema de las pymes es el alto costo financiero que deben asumir por las tasas vigentes en el sistema financiero, que los banqueros justifican por la mayor tasa de morosidad, lo que evidentemente es un costo.

Su volumen de ventas es bajo como consecuencia de su dimensión empresarial, lo que origina dos problemas, que además se retroalimentan. El primero es la dificultad para acceder a nuevos mercados para ampliar sus operaciones y el segundo es que su volumen de ventas, generalmente bajo, no les permite destinar muchos recursos a acciones de marketing, por lo que se genera un círculo vicioso: bajas ventas, bajos ingresos, menor presencia en el mercado, bajas ventas y así sucesivamente.

Asociatividad

La asociatividad es una alternativa para el desarrollo empresarial de las pymes, pero se presentan dificultades en este proceso, en algunos casos insalvables; entre ellas tenemos:

• Desconfianza entre asociados. Es una dificultad que es frecuente en estos procesos y que, en muchos casos, es causada por conducta poco ética entre ellos, lo que rompe el vínculo, aún antes de iniciarse.

• Diferente cultura empresarial. En algunos casos, las pymes traen vicios adquiridos de procesos anteriores, que llevan a conflicto entre los asociados por diferencia de enfoque de gestión.

• Competencia. En muchos casos, los posibles asociados provienen del mismo sector y, por lo tanto, han sido competidores.

• Responsabilidad. En el desempeño asociativo, debe estar claramente definida la responsabilidad y debe estar relacionada con la autoridad que cada uno de los socios tenga. A inicios del Siglo XX (1916), Henry Fayol propone sus conocidos “14 Principios de la Administración”, uno de los cuales denomina “Autoridad y responsabilidad”, porque el primero es requisito para el segundo.

Por estos requisitos es que lograr la asociatividad empresarial es complejo y, en muchos casos, difícil de lograr.

Caso de Éxito

Hace más de 20 años, un grupo de pequeñas empresas de transportistas, especializados en movimiento de tierra, se juntaron para formar un consorcio que les permitiera mejorar su competitividad; sin embargo, con el devenir del tiempo y como era de esperar, varios socios se retiraron; los socios que permanecieron, en el año 2011, acordaron dar un nuevo empuje y quedaron 20 pequeñas empresas, trabajando en conjunto.

Es el caso del Consorcio Movimiento de Tierras de Arequipa, se opera con eficiencia y eficacia, atendiendo a clientes de primer orden especialmente del sector minero, que están plenamente satisfechos con el servicio recibido.

Conclusión

La asociatividad es compleja y presenta muchas dificultades, pero es factible de lograr, como lo está demostrando el Consorcio Movimiento de Tierras Arequipa. ♣