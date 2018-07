Miraflores: Mujer agredida por su pareja se niega a denunciarlo por temor a represalias [VIDEO]

Repudiable. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró esta madrugada en Miraflores. De acuerdo a video publicado en Facebook, un peatón fue testigo de la agresión que sufrió una mujer a manos de su pareja cuando iban a bordo de un taxi.

De acuerdo a lo señalado por el testigo, la joven fue tomada del cabello por su pareja para que baje del taxi. Cuando se acercó para increpar al agresor, este se hizo el desentendido y trató de “arreglar” la situación con su enamorada. Minutos después llegaron unos serenos. El video se ha replicado rápidamente en Facebook.

El agresor fue subido a una unidad de serenazgo, mientras que la joven fue protegida por los testigos, quienes le pidieron que denuncie a su agresor. Con lágrimas en los ojos, y mus asustada por lo que había vivido, la mujer no quiso demandar a su pareja por el temor a las medidas que este pueda tomar.

"Hago públicos los videos a pesar de que la víctima no denunció ante la comisaría y salió corriendo por el temor que entiendo pudo sentir y siente", se lee en el post de Facebook que acompaña los videos e imágenes del agresor.

La joven tampoco quiso dar el nombre de su agresor, quien fue llevado por los serenos para que se informe sobre lo sucedido.

La joven agredida, de nombre Tatiana no acudió a la comisaría y se retiró por su cuenta. “Me pregunto si además del miedo que esta mujer siente por su agresor son tantos otros factores los que no la hacen sentirse protegida y escuchada y por eso no denuncias, Tatiana si esta publicación llega a ti denuncia, no calles, no te conviertas en una estadística más de la violencia, Tatiana que no te callen para siempre, Tatiana que no te maten. Donde quieras que estés Tatiana mi fortaleza está contigo”, finaliza el post de Facebook.