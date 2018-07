SJL: hombre torturó a su conviviente delante de su hija de 3 años

Lamentable. Un hombre ebrio torturó a su conviviente e intentó asesinarla en presencia de su hija de tres años, en San Juan de Lurigancho.

Se trata de Carlos Alberto Romero Bardales, de 27 años, que según cuenta la víctima, identificada como Erika Ortiz Becerra, llegó ebrio a su casa, y sin explicar razón alguna, la torturó con cuchillos y una correa, y la amenazó con asesinarla, en su vivienda en el Asentamiento Humano Santa Rosa.

"Cerró la puerta. Llegó borracho, y me dijo que me iba a matar. De frente se fue a mi cuello, y de ahí me ha cogido", narró la madre agredida.

Carlos Romero llegó a su casa a las 10 de la noche, y sin importarle la presencia de su niña de tres años, torturó a Ortiz Becerra hasta las 2 de la mañana, hora en la que se quedó dormido.

"Todo me callaba porque pensaba que él iba a cambiar por mi pequeña, pero ya llegó a esto. A mi pequeña también le golpeaba. A veces llegaba borracho y nos golpeaba a las dos."

Actualmente, el agresor está detenido en la Dirincri de San Juan de Lurigancho, mientras que Erika Ortiz pide apoyo al Ministerio de la Mujer para recibir apoyo legal contra Romero, ya que, según denuncia, la familia de él le ofreció dinero para que no proceda.