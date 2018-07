Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para exdocente Julio Alegría

El Ministerio Público formalizó ayer en la noche la denuncia penal por el delito de violación sexual en el grado de tentativa contra el exdocente Julio Alegría Cueto, para quien solicitó 9 meses de prisión preventiva.

Más temprano, el exdocente de la Universidad San Martín de Porres y del instituto ISIL negó ser un acosador de estudiantes, como lo asegura una alumna de 19 años que lo denunció por coacción y tocamientos indebidos.

Incluso Alegría señaló que mantenía una relación sentimental con la joven.

Los familiares de la universitaria rechazaron la versión del exdocente.

Aseguraron que el cuestionado educador le bajó las calificaciones intencionalmente y que la citó para supuestamente subirle sus notas a cambio de favores sexuales.

En tanto, a la acusación de G. M. R. H. se han sumado otras denuncias de alumnas y exalumnas de las citadas casas de estudio, a quienes Alegría habría acosado.

Fatma Sleiman es una de ellas. “Me generó miedo. Empezó a decirme ‘bebé’ y me agarraba la cintura”, contó. Luego lamentó no haberlo denunciado a tiempo ante los representantes de ISIL.

“Yo, desgraciadamente, no me atreví. Por eso me culpo”, indicó, y dijo que trataba de evitar a Alegría.❧