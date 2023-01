¿Cuántos orgasmos puede tener una mujer en un encuentro sexual?

La sexualidad es un tema lleno matices y cambios, más aún en el aspecto femenino. El orgasmo es la culminación del placer sexual, el punto máximo del mismo, por lo que se supondría que todos querrían alcanzarlo, especialmente en el caso de las féminas que pueden ser multiorgásmicas durante el sexo, tal como lo explica la magíster Eirelyn Gómez, con cinco años de experiencia en este campo. Sin embargo, según un estudio de Archives of Sexual Behavior (EE. UU.), el 95% de los varones siempre llega al clímax en una relación sexual, contrastando con el 65% de las mujeres que respondieron afirmativamente a la misma pregunta. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué es más complicado para ellas? Conócelo a continuación con una especialista que nos contesta a estas interrogantes.

¿Cuántas veces una mujer puede disfrutar de un orgasmo durante el sexo?

Uno de los mayores tabúes respecto a las relaciones sexuales está relacionado con los orgasmos o, mejor dicho, con la falta de estos. Las féminas son más propensas a experimentarlos que los hombres. Prueba de esto es que un estudio del Centro de Estudios Sexuales de Long Beach de California (Estados Unidos) reportó que una mujer alcanzó a tener hasta 134 en una hora, es decir, que tendría 2,3 por minuto.

La sexóloga Eirelyn Gómez hace referencia a la gran capacidad orgásmica de las mujeres y que “todas deberían llegar a experimentar un orgasmo si es que se lo permiten”, porque sí, esto depende exclusivamente de ellas. Pese a la facultad de poder alcanzar el clímax múltiples veces durante una relación sexual, es mucho más difícil para ellas experimentarlo que para los hombres debido a factores tales como la falta de concentración, la presión, estrés, la ausencia de deseo sexual, una incorrecta lubricación, entre otros.

Entonces, ¿cuántas veces es posible que una fémina consiga llegar al clímax durante una relación sexual? No hay forma de determinarlo. Todo depende de la situación, el lugar y el momento. “ Sería irresponsable de mi parte dar un número exacto. No se puede saber. Una mujer podría tener dos o tres orgasmos en una relación sexual y, a la siguiente, no tenerlos... Todas las personas somos un mundo y va a depender mucho de la lubricación, del estado mental de la mujer en ese momento y de la persona con la que está teniendo sexo ”, sostiene la especialista Gómez.

Esta situación se agrava cuando un 40% de las mujeres admite fingir orgasmos o haberlo hecho en el pasado para hacer sentir bien a su pareja, según un estudio de LELO, marca sueca de juguetes eróticos. La timidez para hablar de estos temas, sumado con la negativa de expresar abiertamente la manera en que desean ser tocadas, son algunos de los motivos por los que solo el 40% de ellas alcance el clímax durante el coito con penetración, de acuerdo con las cifras del mismo estudio.