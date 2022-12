La vez que Dakota Johnson dijo que regalaría plugs anales a su familia en Navidad

En épocas navideñas, el regalar obsequios es una tradición. Para algunos es todo un estrés encontrar el presente perfecto; sin embargo, para la actriz Dakota Johnson no es tan difícil. Hace un tiempo ella sugirió a todos los que están buscando una forma de sorprender a sus seres queridos sin mucho dinero, por lo que aconseja comprarles un tapón anal de su marca Maud.

“Voy a meter uno en el calcetín de todo el mundo. Es la opción perfecta. ¿Crees que tu tío no lleva toda la vida queriendo probar un tapón anal?”, aseguró en declaraciones a la revista InStyle, e hizo referencia a la costumbre anglosajona de guardar regalos de poco valor y pequeños en los calcetines que cuelgan en la chimenea para cada miembro de la familia.

Maud, la marca en la que ella trabaja como inversora y codirectora creativa, ofrece un juguete sexual que cuesta 30 dólares. Además, es de silicona premium, suave al tacto, sin látex, resistente al agua y de forma cónica y base acampanada, justo parecida a la de un árbol de Navidad.

Asimismo, ella resalta que la silicona de su producto aprobada por la FDA, la agencia del gobierno estadounidense que regula desde alimentos a medicamentos.

Johnson aseguró que el regalar estos plugs anales a su familia no es una broma, ya que sabe por experiencia que la mayoría de personas no se atreven a comprarse vibradores o artículos similares ni para ellas mismas, por lo que darle un empujón a su familia no le ve como mala idea.