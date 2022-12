¿Por qué me dan ganas de orinar durante las relaciones sexuales?

Todas las personas orinamos, es un proceso fisiológico natural; el sexo también es natural. Pero, ¿tener ganas de orinar durante las relaciones sexuales también lo es?

Además de ello, hay parejas que sienten placer al realizar la técnica sexual ‘golden shower’ o ‘lluvia dorada’; así como personas con vulva que —además de tener orgasmos— experimentan un ‘squirt’ o ‘squirting’. ¿Qué tiene que ver todo ello con la orina?

Para resolver estas y otras duda frecuentes, La República contactó a dos especialistas en sexología: Eirelyn Gómez y Gary Rivera.

¿Por qué a una mujer le da ganas de orinar durante las relaciones sexuales?

Al tratarse de una necesidad fisiológica, hombres y mujeres lo experimentan de forma particular . En el caso de mujeres o personas con vulva, recurrentemente surge la sensación de orinar durante el coito debido a la gran presión que recibe el suelo pélvico. Por eso, muchas veces lo confunden con su propio flujo o su eyaculación femenina, pero no es así.

La sexóloga Gómez señala que generalmente sucede por:

Sobreestimulación de la vejiga. Durante la penetración, se realiza una sobreestimulación de este órgano debido al choque que hace el pene con la vejiga y con el suelo pélvico.

Puede estar asociado con el squirting o squirt. Al estimular la zona G y si hay fricción con el clítoris, se puede llegar al squirt . Entonces, se expulsa un líquido variable de la uretra, que es orina diluida.

Cuidado con problemas de incontinencia urinaria. Generalmente, las personas con este problema no solamente lo presentan en las relaciones sexuales, sino haciendo ejercicio o cualquier otra actividad que no requiera de una fuerza mayor y, de igual forma, se escapa de orina. Hay que saber a qué se asocian las ganas de orinar. De padecer incontinencia, hay que pasar por tratamientos de suelo pélvico.

Tener ganas de orinar durante el acto sexual es muy común. Foto: Radek Pestka Unsplash

¿Por qué un hombre tiene ganas de orinar durante las relaciones sexuales?

En caso de hombres o de personas con pene, las ganas de orinar suelen presentarse después de eyacular, según indican ambos especialistas.

Debido a la alta sensibilidad por la sobreexcitación recibida durante el coito y la eyaculación, se produce una irritación en la punta de la uretra , haciendo que aumenten las ganas de orinar.

Cabe recordar que la eyaculación y la micción se realizan por el mismo orificio del pene. Los conductos de los sistemas que producen ambos fluidos están muy ligados.

¿Qué pasa si orino durante el coito?

Las personas expulsan orina durante las relaciones sexuales de manera natural. Gómez aclara que si otra persona se orina un poco durante las relaciones sexuales no hay mayores consecuencias .

Rivera, por su parte, señala que la falta de control voluntario de la orina durante el sexo muchas veces genera vergüenza e inseguridad, conllevando un impacto negativo en el plano emocional y de la relación de pareja.

“Por eso, es importante entender que puede suceder y que no es malo . Simplemente después se asean y cambian las sábanas. A veces todavía estamos muy temerosos del qué dirán, el qué pensarán, que es algo cochino, sucio que se haga. Pero es algo normal, son fluidos del cuerpo”, aclara.

Prácticas sexuales relacionadas a la orina

Existen también algunas prácticas sexuales que relacionan a la orina directamente con el placer. Los especialistas en sexología los detallan:

Algunas personas practican la ‘ lluvia dorada ’ o ‘ golden shower ’, que se hace de manera consciente por placer y disfrute sexual. Esta parafilia consiste en que un miembro de la pareja orinen sobre la otra persona, o inclusive entre sí. También puede ser directamente en la cara o en la boca, pero en estos casos ya podría haber otro tipo de complicaciones.

Algunas personas con vulva experimentan el ‘squirt’ o ‘squirting’, un chorro abundante que sale por la uretra, compuesto principalmente por orina diluida proveniente de la vejiga. Este fluido no suele tener olor ni color. Muchas veces el squirt es parte del orgasmo, pero no siempre es así. Asimismo, hay que saber diferenciar si es un squirt o ganas de orinar.

La orina también es una vía de excitación extra para algunas parejas. Foto: Shutterstock

¿Es bueno orinar antes del coito?

Entre mayor comodidad, mayor placer sexual. Por ello, si te otorga mayor comodidad no tener ganas de orinar durante el coito, lo recomendable es orinar antes.

“Hay que recordar que este es un proceso natural, biológico; entonces, si la persona quiere experimentar un squirting, que tome suficiente agua y se relaje, sin importar si ocurre este fenómeno o no”, agrega Gómez.

Asimismo, orinar antes previene accidentes relacionados que pueden darse durante el acto. En ese sentido, el sexólogo Gary Rivera recomienda orinar antes y después para reducir la ocurrencia de infecciones o problemas de salud.

¿Es bueno orinar después de tener relaciones sexuales?

La sexóloga Eirelyn resalta la importancia de orinar después del acto sexual porque ayuda a expulsar aquellas bacterias que se pudieron introducir en el orificio uretral durante la penetración.

Este hábito reduce hasta un 80% de probabilidades de contraer una infección que puede poner en riesgo la salud. De hecho -agrega Gary Rivera-, se ha demostrado que no hacerlo es una de las posibles causas más comunes de las infecciones en las vías urinarias .

“De por sí, después de tener relaciones sexuales van a tener el deseo de querer orinar. Justo después del sexo es habitual que surjan estas ganas de ir al baño. Es muy importante no aguantarse, hacerlo incluso aunque las ganas no sean apremiantes; es decir, que si no hay muchas ganas, pueden tomar un poco de agua para provocar la micción, si por algún motivo no se diera”, recomienda.

¿Las ganas de orinar pueden incrementarse con alguna postura sexual?

Debido a que es un comportamiento fisiológico, las ganas de orinar pueden surgir con cualquier posición sexual; sin embargo, en caso de la mujer o persona con vulva, las posturas que comprometan mayor roce con el punto G podrían ocasionar más ganas de orinar, precisa Eirelyn.

El sexólogo Gary detalla que puede variar según la anatomía, la fisiología, o la actividad coital de la pareja. Las poses sexuales que generan más placer y -por ende- más ganas de orinar son las que estimulan el clítoris o el conducto vaginal , porque justamente esa parte enerva estimulación a la parte de la vejiga; también aquellas que estimulan la zona peneana, de la punta del pene.

¿La incontinencia urinaria afecta el placer sexual?

La incontinencia urinaria puede repercutir en el deseo sexual, señala la sexóloga Gómez. Si la persona se orina constantemente o tiene muchas ganas de orinar apenas inicia el acto sexual, sentirá incomodidad y puede repercutir en el deseo. Probablemente, haya problemas en el suelo pélvico, o en otras partes, o haya infecciones urinarias. Evidentemente, esto causará ardor y molestias durante el encuentro sexual.

Gary menciona que también puede generar vergüenza e inseguridad, influyendo negativamente en el estado emocional de la persona y en la relación de pareja. Entonces, podría contenerse y evitar expresarse, de tal forma que no se permita disfrutar por temor a orinarse.

Si empieza a notarse algunas de estas complicaciones, es importante acudir al urólogo para evaluar a qué se debe y cómo tratarlo.

¿Orinar después de las relaciones sexuales evita embarazo?

Es un mito. Definitivamente, orinar después del coito no evita un embarazo . Ambos especialistas coinciden en que por ningún motivo se puede considerar a esta técnica como un método anticonceptivo.

“Solamente se necesita un espermatozoide para fecundar un óvulo. Una vez que ya hay penetración —así no eyacule—, el fluido seminal que sale desde el momento en que se excita el varón ya contiene espermatozoides. Basta el roce del pene sobre la vulva. En una gotita de semen, hay mucha cantidad de espermatozoides. Ya hay un riesgo de embarazo”, apunta el sexólogo.