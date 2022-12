¿Por qué luego de eyacular a veces me demoro en recuperar la erección y otras veces no?

Hay algunos hombres que demoran más que otros para recuperarse luego de haber eyaculado. Este tiempo, llamado periodo refractario, puede ser más extenso para unos que otros.

¿Pero qué pasa cuando a un solo hombre a veces le toma poco tiempo para recuperar una erección y otras veces demora mucho? Consultamos a especialistas para entender este suceso.

¿Por qué a veces demoro en ponerme erecto luego de eyacular?

El sexólogo Gary Rivera señala que las etapas del acto sexual son las siguientes:

Deseo

Excitación

Meseta (el punto alto, donde se mantiene)

Orgasmo

Resolución (donde baja el deseo).

Luego de esto viene el periodo refractario, como se llama la etapa entre el orgasmo y una nueva erección. Según el sexólogo, un periodo corto puede ser de 10 minutos . ¿Pero de qué depende que pueda durar más?

El Dr. Elmer Huerta, especialista en salud pública, también conversó con nosotros sobre este tema. “El periodo refractario depende de la edad, la salud general, el nivel de estímulo (atracción a la pareja) y el juego de hormonas”, explica sobre este periodo luego de haber eyaculado.

Un encuentro sexual se puede disfrutar satisfactoriamente independientemente del tiempo. Foto: Unsplash

Entre estos factores, el doctor resaltó como el más importante la edad. “Los adolescentes pueden tener periodos refractarios de minutos, mientras algunos hombres mayores pueden necesitar horas para recuperarse. Las mujeres son diferentes, muchas de ellas no tienen este periodo ”, señala el doctor Huerta.

Sin embargo, ¿qué sucede si a uno, que suele recuperarse rápido luego de una eyaculación, de repente demora más? “Suponiendo que la salud general está bien, lo psicológico no tendría mucho que ver porque si no, no hubiera funcionado la primera vez. En ese caso, es la atracción a la pareja el factor más importante”, resuelve el especialista.

Por otro lado, el urólogo Sandino Villanueva señala que “un menor período refractario puede estar asociado a un adecuado estímulo, ya sea por la pareja o uno mismo”.

¿Qué se recomienda para no demorar en recuperar la erección luego de eyacular?

¿Hay salidas fáciles para poder recuperar una erección rápida? El doctor Elmer Huerta recomienda lo siguiente: “ Cuidar la salud general, cuidará la salud sexual ”.

Esto involucra tener una alimentación saludable, realizar ejercicios diariamente, mantener un peso saludable. El doctor resalta que el fumar cigarillos es “el peor enemigo de la erección ”. Pero el especialista también señala que hay que “estar muy enamorado y tener gran atracción y respeto por la pareja” como medida para tener un buen período refractario.

Por su parte, el doctor Sandino tiene una recomendación que podías aplicar al momento del encuentro sexual. “(Se puede) tratar de no alargar demasiado la anterior erección”, revela. Es decir, la primera erección del encuentro sexual no debería mantenerse durante mucho tiempo, si se quiere recuperarla pronto luego de eyacular.

Sobre esto, el sexólogo Gary Rivera recomienda que “antes de tener intimidad, se evite eyacular o masturbarse”. “Estar tranquilo, estar enfocado en su pareja, evitar las preocupaciones, eso le va a ayudar en el momento”, agrega.

Evitar masturbarse antes del encuentro sexual puede asegurar que tu periodo refractario sea menor.

Sin embargo, algo en lo que hace hincapié Rivera es que recordemos que el sexo no es solo la relación coital. “No es un coitocentrismo, no todo se enfoca en eso. Una relación sexual es todo, el deseo, las caricias, las palabras, todo es parte de la intimidad. (...) Cuando el varón eyacula, no quiere decir que ahí termina el encuentro sexual. Uno puede seguir estimulando a su pareja de distintas formas, tiene todo su cuerpo para eso ”, explica.

El sexólogo se explaya sobre el factor psicológico que está en juego al momento de recuperar una erección. “A veces también el varón se desespera, se pone ansioso y quiere tener otro encuentro. Pero esa ansiedad va a hacer que se demore”, advierte.

Y es importante agregar que también las infecciones o enfermedades de transmisión sexual pueden dificultar esta “recuperación”. “Definitivamente, puede interferir en una nueva erección. Es importante que se cuide en temas de salud sexual”, aconseja Rivera.