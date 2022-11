¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales después de hacerme la vasectomía?

La vasectomía permite tener relaciones sexuales sin preocupaciones de originar un embarazo no planificado, no genera cambios en el cuerpo y no causa riesgos para la salud. Además, la recuperación es rápida. Únicamente requiere de un corto periodo sin relaciones sexuales.

Vale la pena ser paciente. En entrevista con La República, el Dr. Omar Sulca Condori, médico urólogo de Inppares, garantizó que este procedimiento es muy seguro y confiable, siempre que se respeten las indicaciones médicas.

¿Cuánto tiempo debo guardar reposo después de la vasectomía?

Una vez realizado el procedimiento de la vasectomía, el o la paciente podrá ir a casa y se colocará hielo en el área de la cirugía durante tres horas. Luego de ello, deberá descansar al menos 24 horas sin hacer ninguna actividad.

A partir de ello —continuó Sulca— no se puede tener relaciones sexuales , masturbarse, hacer ejercicio fuerte o levantar peso durante siete días.

Minsa anunció que este mes se iniciará con la campaña de vasectomía en los diferentes hospitales. Foto: EFE

¿Qué consecuencias tiene no guardar reposo después de la vasectomía?

Si la persona que se hizo la vasectomía decide eyacular en los primeros siete días después de la intervención quirúrgica, sentirá bastante dolor.

Esto debido a que los testículos ascienden hacia la pelvis. Dicho movimiento brusco causa una tracción al conducto deferente. Entonces, como se ha cortado, se encuentra inflamado, por lo que causaría un dolor moderado.

Producto de ello, en el sitio operatorio se pueden formar hematomas o desarrollarse una infección. Además, hay mayor posibilidad de que aparezcan las complicaciones tras la intervención.

Sulca Condori señaló que si la persona eyacula antes de la primera semana de la intervención, puede botar sangre o semen con sangre.

¿Cuánto tiempo después de la vasectomía se deja de expulsar espermatozoides?

Si bien la vasectomía es un método altamente eficaz, los y las pacientes reciben el alta en el tercer mes, tras realizarse un espermatograma que demuestre la ausencia de espermatozoides. En ese momento, recién se puede considerar efectiva y a quien se lo hizo como estéril.

“Los espermatozoides tienen hasta 90 días de vida. Si bien se ha cortado el conducto por donde pasa, puede haber espermatozoides, por ejemplo, en la vesícula seminal. Entonces, tiene que esperar un promedio de tres meses o 20 eyaculaciones”, detalló el especialista.

Los espermatozoides tienen hasta 90 días de vida. Foto: Pexels / Deon Black

¿La vasectomía afecta la calidad del semen?

El Dr. Omar Sulca señaló que en una eyaculación regularmente se expulsa entre 3 a 5 ml o cm³ de semen. De esa cantidad, los espermatozoides solamente representan el 1% del contenido.

No hay cambios en la calidad. La persona no va a eyacular menos, solo que ahora no habrá espermatozoides en el semen. Cabe decir que estos no mueren, sino que son reabsorbidos por el cuerpo.

¿Hay mejoras en la vida sexual después de la vasectomía?

Hay estudios que demuestran que, una vez que la persona ya no tiene la posibilidad de procrear, mejora su vida sexual. Esto es —explicó el urólogo— debido a que siente la seguridad de que no tendrá un embarazo no planificado junto a su pareja.

¿La vasectomía tiene consecuencias hormonales?

El Dr. Omar Sulca determinó que no hay ninguna consecuencia hormonal producto de la vasectomía. Para entenderlo, apuntó que se debe diferenciar el testículo y el conducto deferente. Este último es la prolongación del epidídimo que va a llegar hacia la próstata, es decir, no tiene relación con el testículo o el cordón.

“Si a un perrito le cortan los testículos, de hecho que va a engordar porque ya no produce testosterona, pero —en este caso— lo único que se está cortando es el tubito por el que van los espermatozoides, que es otro camino aparte de los testículos. Si has cortado el camino, ya no pueden pasar los espermatozoides”, agregó.

¿La vasectomía es reversible?

Con las técnicas actuales —como la vasoanastomosis—, Sulca indicó que se ve un éxito de hasta 90% en la reversión de la vasectomía, siempre que sea antes de los 10 años de realizada.

La Guía Europea de Urología añadió que —en caso de revertir la vasectomía— se puede lograr la permeabilidad en el conducto deferente en el 90 a 97% de los casos, y entre 52 a 73% se logra un embarazo .

Además, el médico especialista en urología, José Risco, indicó que el tiempo influye mucho en que la vasectomía pueda ser revertida a su origen inicial.

“La reversión va a depender del tiempo de la realización de la cirugía y si ha cauterizado los conductos al momento de realizar la vasectomía”, apuntó.

El director de salud sexual del Minsa, Guillermo Atencio, y el Dr. Omar Sulca coincidieron en que se recomienda como método anticonceptivo irreversible, por lo que está dirigida a personas y parejas que están seguras de no querer descendencia en adelante.

¿Qué cuidados se deben tener después de la vasectomía?

Después de la intervención, la persona que se realiza la vasectomía deberá cumplir las siguientes indicaciones: