Saliendo de la monogamia: ¿qué puedo hacer y qué no si tengo una relación abierta?

La mayoría de vínculos amorosos son monógamos, debido a factores como la cultura; sin embargo, algunas parejas se aventuran a salir de ese modelo relacional. Una relación abierta es una elección muy frecuente. ¿Cómo gestionar este tipo de vínculo?

Para comprender mejor cómo construir éticamente una relación abierta, La República consultó a dos especialistas: Pierina Vergara, psicoterapeuta y sexóloga, y Leticia Cartelle Cobo, creadora de contenidos dirigidos a la visibilización de modelos no monógamos.

¿Qué es una relación abierta?

Una relación abierta es un modelo relacional no monógamo en el cual las personas involucradas tienen un acuerdo de no exclusividad, explican las especialistas.

Ojo, esta no exclusividad puede variar, de acuerdo a cómo decidan acordarlo; es decir, podría ser no exclusividad sexual, pero sí romántica.

Relación abierta. Foto: El confidencial.

¿Qué hacer si la pareja pide tener una relación abierta?

La sexóloga Pierina Vergara ( @LaVergaraSexologa ) señala que lo más importante es identificar si tú también lo deseas.

Leticia Cartelle, fundadora de AfectosNoMonógamxs ( @mo_no_gamia ), señala que es válido querer tener claro el motivo por el cual la pareja hace esta sugerencia, así como comprender los sentimientos que eso genera en la otra persona.

“Querría tener claro si para mí sería viable en términos de celos y de gestión del tiempo de mi pareja conmigo, si tuviera otros vínculos sexuales, si me sentiría cómoda con la apertura hacia cualquier práctica amato-sexual y si yo querría abrir la relación por mi lado”, explica.

Dentro de las relaciones abiertas hay subtipos con límites configurables para encontrar un punto de comodidad para todas las partes. Incluso la relación podría abrirse de forma unilateral. Por ello, Cartelle señala que también dependerá de si alguno de los miembros ha vivido una relación no monógama antes o no, si son personas que sientan celos o no, si la relación está siendo a distancia o no, entre otros factores.

¿Qué acuerdos se pueden hacer en una relación abierta?

Vergara apunta que las partes involucradas son libres de hacer los acuerdos que deseen y les haga sentir en comodidad, mientras sean consentidos y consensuados.

Leticia Cartelle pautea algunos aspectos sobre los cuales se pueden hacer acuerdos para establecer una relación abierta, sana y ética:

Acuerdos de cuidados post encuentro con otras personas. (Ejemplo: “Si tenemos un encuentro con alguien, dentro de los días posteriores dormiremos juntxs”).

Acuerdos de distancia. (Ejemplo: Que solo se abra la relación si los integrantes están a más de “x” kilómetros de distancia).

Acuerdos de prácticas sexoafectivas permitidas.

Acuerdos de grupos de personas. (Ejemplo: “Con este grupo de amigos del trabajo no”).

Acuerdos de lugares no permitidos. (Ejemplo: “Se respetará nuestro dormitorio, pero en otras estancias de la casa, sí”).

Acordar métodos anticonceptivos con otros vínculos.

Acuerdos de cuándo relacionarnos con otras personas. (Ejemplo: “Solo cuando vayamos juntas de fiesta, y liguemos las dos”)

Otro tipo de acuerdos que requieran o necesiten.

¿Qué se necesita para hacer llevadera una relación abierta y que funcione?

Pierina Vergara recomienda establecer acuerdos claros y tener una comunicación constante y actualizada para conocer si los sentimientos han cambiado respecto a continuar teniendo la relación abierta.

Leticia asegura que las relaciones abiertas -al igual que las poliamorosas y monógamas- pueden no funcionar . Una no va a requerir de más esfuerzos que la otra. En cualquier modelo relacional es indispensable comunicar si existe algún problema a tiempo, a fin de evitar que explote y se generen episodios de comunicación violenta, lo cual puede afectar seriamente a la confianza mutua de la pareja.

No existe una “fórmula mágica” debido a que -sostiene- cada red afectiva es diferente. Por ejemplo, no será igual para una pareja con un apego ansioso que para otra con un apego evitativo: “Quizá el primer grupo necesite revisiones periódicas de los acuerdos y tener comunicación acerca de las experiencias y vínculos que se van formando; y en el segundo caso, no necesiten comunicar cuándo y con quien se juntan para sentir seguridad, pero sí establecer qué sitios o con qué grupos de personas no se tengan relaciones”.

Para poder gestionar adecuadamente las emociones, es recomendable acudir a terapia, ya sea de forma individual o en pareja. Esta acción puede contribuir enormemente a tener una relación sana y ética. Foto: Sentiido.

¿Cómo se pueden gestionar los celos dentro de una relación abierta?

Independientemente de ser una relación abierta o cerrada, de ser un vínculo monógamo o no monógamo, los celos responden al mundo interno e individual , asegura la psicoterapeuta Vergara. En ese sentido, lo más recomendable es acudir a terapia.

“Los celos son una emoción muy amplia que pueden enmascarar inseguridad, miedo, tristeza, envidia, entre otras. La rueda de emociones me resulta útil para esto”, agrega Leticia.

¿Es recomendable tener una relación abierta cuando el vínculo se desarrolla a distancia?

Ambas especialistas señalan que sí es viable abrir la relación si se está desarrollando a distancia, siempre que todas las partes involucradas estén al tanto de cómo se está dando.