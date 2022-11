¿Qué lesiones pueden aparecer en los genitales que no son VPH?

Existen muchos tipos de lesiones que se hacen presente en los genitales y pueden confundirse unos entre otros. En el caso del virus del papiloma humano (VPH), en ocasiones las que parecen ser verrugas en realidad son otro tipo de lesión.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se manifiestan en el cuerpo de formas particulares. Por consiguiente, para mantener nuestra salud sexual es fundamental contar con la información necesaria.

La ginecóloga Corina Hidalgo y el médico urólogo Jorge Alcántara Chero dieron información a través de La República para reconocer mejor las lesiones que podemos tener y qué medidas tomar al respecto.

¿Qué es el VPH?

Casi todas las personas que han iniciado su vida sexual se han contagiado con el VPH o virus del papiloma humano en algún momento, por ello es la enfermedad de transmisión sexual más común que existe.

El VPH está conformado por un grupo de virus relacionados entre sí. Al haber más de 200 tipos de este virus , existen algunos serotipos considerados de bajo riesgo y de alto riesgo, explica Hidalgo.

Muchas veces, el papiloma humano puede ser inofensivo y desaparecer por sí solo, sin que la persona infectada siquiera haya detectado su presencia. Mientras tanto, hay otros serotipos que pueden causar verrugas genitales o incluso cáncer de cuello uterino.

¿Qué tipos de VPH producen verrugas?

Según ambos especialistas, los serotipos 6 y 11 son los principales causantes de verrugas genitales .

Observando solamente las verrugas en la vulva o en el pene no podemos reconocer el tipo de VPH presente. Por ello, para saber qué serotipo se ha contraído, se puede realizar la prueba de tipificación de VPH, también conocida como Cobas.

“Cuando encontramos verrugas o los famosos condilomas, en realidad son lesiones mucho más grandes, pronunciadas, no vamos a poder identificar qué tipo de virus de papiloma es”, apunta la ginecóloga Corina.

¿Qué lesiones se pueden confundir con VPH?

El urólogo de Inppares, Alcántara, menciona que —además de las verrugas— otras lesiones genitales frecuentes y con las que se puede confundir el VPH son las vesículas causadas por herpes, las pápulas causadas por molusco contagioso y las úlceras que pueden ser causadas por sífilis y otras bacterias.

La doctora Hidalgo agrega que, en caso del molusco contagioso, la mayoría de pacientes refieren la aparición de granitos; de ser forúnculos, se ven como atrapamientos de los vellos; cuando las lesiones se ven como burbujas, pueden estar relacionadas al herpes, estas luego erupcionan en grupo, pican y duelen.

Además, pueden aparecer pequeños pólipos fibroepiteliales a nivel de la vulva y ser confundidos con verrugas, por lo cual es importante no manipular las lesiones. Los pólipos son los famosos llamados “lunares de carne”, explica, son incómodos y pueden aparecer también en la parte baja.

Asimismo, señala que frecuentemente se confunden las verrugas genitales con una condición médica llamada papilomatosis vestibular, que son papilas hipertróficas, de textura suave, un poco grandes. La diferencia es que las verrugas genitales tienen una textura más dura. En este caso, no se necesita tratamiento debido a que no es una lesión causada por algún agente patógeno.

¿Qué hago en caso de verrugas o lesiones en los genitales?

Alcántara Chero indica que en todos los casos en los que se identifiquen lesiones se debe acudir a un/a especialista para que pueda determinar el tratamiento apropiado.

Corina Hidalgo recomienda, al detectar cualquier bulto no visto antes, priorizar la tranquilidad; en segundo lugar, si hay picazón, evitar el rascado y las manipulación, debido a que, si efectivamente son verrugas, la manipulación puede propagarlas.

Si bien hay un gran porcentaje de verrugas que caen por sí solas en los 3 o 4 primeros meses, es recomendable hacer la extirpación. No se pueden mantener relaciones sexuales con la verruga presente; cuando se retira, las primeras semanas se debe utilizar un preservativo o campo de látex.

“Cicatriza bien y ya puedes tener relaciones sexuales. El que ya no tengas la verruga no significa que ya no te puedas contagiar, porque la exposición ya estuvo”, aconseja.

Vacuna contra el VPH

Hay vacunas —como la tetravalente, aplicada gratuitamente por el Minsa a las niñas entre los 9 y los 14 años— que nos protegen contra los serotipos leves de VPH y también contra los de alto riesgo, que pueden producir cáncer de cuello uterino.

Por ello, Hidalgo recomienda la vacunación. En caso de pasar el rango de edad ente los 9 y los 14 años, tanto hombres como mujeres pueden adquirir la vacuna contra el VPH de manera particular. Actualmente la más completa es la Gardasil 9, que protege contra 9 serotipos, 2 que son los tipos 6 y 11, que suelen causar verrugas, y los otros 7 para los serotipos de alto riesgo, que muchas veces se contagian de manera silenciosa.