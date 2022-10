Sin vellos o al natural: ¿es recomendable depilarse la vulva?

El vello púbico es algo presente tanto el sexo masculino como el femenino; sin embargo, en el caso de las mujeres, la presión social por tener la vagina—y todo el cuerpo— depilada es mayor. Por ende, muchas optan por una depilación sin tener en cuenta todos los cuidados.

Las especialistas en ginecología Corina Hidalgo, Susy Lector, Patricia Díaz y Grizell Romero dieron recomendaciones acerca de la depilación o la forma natural en que se mantiene el vello púbico para las personas con vulva.

¿Cuál es la función del vello púbico en el cuerpo?

El vello púbico es —como cualquier vello a nivel corporal— una primera barrera de defensa ante cualquier peligro hacia nuestra vulva.

“A veces tenemos la creencia de que el vello púbico no tiene ni un tipo de función, por eso a veces tratamos de desaparecerlos, pero el vello púbico en realidad tiene una función protectora no solo de lesiones o traumatismos, sino también de bacterias o cualquier infección que se pueda llegar a tener”, explicó la médico ginecóloga Lector.

Vello púbico: ¿depilado o al natural?

Todas las especialistas consultadas coincidieron en no recomendar el depilado completo de la zona púbica, pero sí manifestaron que se puede optar por un recorte para no tenerlo muy largo, ni ausente.

“Generalmente queremos alejar algunas bacterias que probablemente quieren invadir nuestra vagina y cuando los vellos están ausentes dejamos expuesta la piel que es una zona sensible”, comentó Corina Hidalgo.

Asimismo, el corte ideal sería dejar entre 0,5 cm, desde la piel hasta el crecimiento del vello, como una barrera protectora o hasta 1 cm si se sienten cómodas.

Si aún así eres de las que quiere optar por la depilación de la zona, las expertas recomiendan que tengas en cuenta los riesgos que puede implicar este proceso y lo realices con los cuidados posibles, ya que cada persona tiene una fisionomía distinta y va a reaccionar de diferente manera a la depilación.

Por otro lado, la decisión de llevar un mayor vello largo también puede exponerse a que este guarde mayor humedad e invitar a que los gérmenes, en especial los hongos, crezcan.

¿Cuáles son las recomendaciones para quien decide depilarlo?

Cuando la persona decide optar por la depilación completa o parcial, las médico ginecólogas señalaron que se debe realizar acompañamiento, para que sepan hacerlo de manera cuidadosa y reconozcan qué es lo que su cuerpo tolera y el tipo de depilación que empiecen a usar.

“Recomendamos a quienes se sometan a una depilación permanente o completa, acudir a centros especializados en vulva. Además, antes de tomar la decisión debes acudir a tu ginecólogo para poder examinar y ver que no haya ni una lesión, verruga, descartar liquen, etc., porque esto va a exacerbar que no haya alguna depilación perjudicial”, detalló la médico Hidalgo.

En cuanto al tipo de depilación, las formas son distintas. Si quieres puedes hacerlo solo en el área del bikini, o depilar por completo en el monte venus y dejarlo en los labios. También puedes depilar toda la zona de la vulva.

“Hay casos en que las mujeres se depilan por completo y ahí se les recomienda el uso de hidratantes para mantener un adecuado pH para evitar forúnculos, porque algunos métodos de depilación hacen que los pelos se queden encarnados”, aclaró la ginecóloga Hidalgo, quién resaltó que la hidratación debe ser en toda la zona (labios mayores y menores, monte de venus).

Asimismo, la médico Grizell Romero agregó que se debe utilizar ropa interior de algodón, no usar ropas muy ajustadas o las toallas higiénicas, ya que pueden provocar infección.

Por otro lado, las expertas indicaron que la depilación con láser era la más adecuada, comparada con la rasuradora y cera. El tipo de láser que menos genera daño es el de Alexandrita; sin embargo, si se va a utilizar otro evitar que sea AFT o el IPL, ya estos usan tecnología que son luz pulsada por lo general, y no láser.

Finalmente, advirtieron que una mala depilación puede traer complicaciones. “Si es con rasuradora puede haber los forúnculos; con cera puede haber hiperpigmentación vulvar, puedes subir entre 4 o 5 tonos; con láser incorrecto puede generar reacciones alérgicas, quemaduras, híper o hipopigmentación”, recalcó Hidalgo.

¿A partir de qué edad puedo optar por la depilación?

La ginecóloga Patricia Díaz comenta que no hay una edad definida para empezar a depilarse, pero mayormente es a partir de los 15 y 16 años, cuando ya alcanzan una madurez sexual y se comienzan a notar muy largos los vellos.

¿Qué personas no pueden optar por la depilación?

“Quienes tienen infecciones recurrentes. Más de cuatro infecciones recurrentes al año, es mejor no depilarse con ningún tipo de depilación solo por recorte del vello púbico, ya que al depilarse a su totalidad dejan sin protección a la vagina, cuando queremos tratar de atacar esa infección”, dijo la doctora Grizell.

Por otro lado, las especialistas Lector y Díaz agregaron que quienes tengan problemas en la piel como la psoriasis, rosácea, úlceras producidas por herpes, una enfermedad de transmisión sexual o las gestantes (si quieren depilarse con láser) tampoco lo hagan.

¿Cuáles son las recomendaciones para quien decide mantenerlo al natural?

En ambos casos se recomienda el baño diario con agua y con jabón a nivel vulvar. Puedes usar solo agua, sin la necesidad de tener un jabón íntimo, pero si algún ginecólogo te dice que debes aplicar un jabón, debe ser un jabón médico, no de marcas perfumadas o que tengan muchos químicos.