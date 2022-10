Refuerza tu rutina de cuidado corporal. Ante la resequedad de la piel y la pérdida de colágeno, es ideal usar productos hidratantes faciales y corporales, así como cambiar jabones agresivos por otros más naturales que no contengan detergentes. Además, para reforzar la elasticidad de la piel, se sugiere utilizar protección solar adecuada y cremas con activos antienvejecimiento.

Cuida tu salud mental. Ante los diferentes cambios emocionales que se pueden presentar, es ideal preparase para manejar diversas emociones. Enfócate en tu vida personal, no solo como progenitor/a, cónyuge o profesional. Busca siempre información de calidad y recuerda que la menopausia es un proceso fisiológico normal, por lo que no amerita ningún tipo de medicamentos debido a que no es una enfermedad.