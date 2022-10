¿Comer piña o no? Descubre si es verdad que cambia el sabor del semen

La felación o sexo oral, en muchas ocasiones, no es del agrado de hombres y mujeres por el sabor amargo que pueden tener los flujos vaginales y el semen. Sin embargo, la alimentación y ciertos productos comestibles ayudarían a que estos tengan un gusto más agradable.

Un mito que se ha hecho famoso es que el comer piña constantemente cambiaría el sabor amargo por uno más dulce, pero ¿es esto cierto?

Una buena alimentación ayuda a mejorar el sabor de los flujos vaginales y el semen. Foto: Unsplash

¿Comer piña cambia el sabor del semen?

Un estudio publicado por la Universidad de Lyon, en Francia, indica que comer esta fruta antes de tener relaciones sexuales modificaría el gusto del semen, lo que provoca que la acción sea más disfrutada por las mujeres.

Además, la misma investigación señala que los hábitos alimenticios pueden darle un toque dulce o, por lo menos, neutro al fluido vaginal, por lo que incluir contantemente la piña en tus comidas podría ser beneficioso tanto para ti como para tu pareja.

La piña está compuesta por un 85% de agua, hidratos de carbono y fibra. Foto: difusión

En adición, la sexóloga Eirelyn Gómez de Foreplay confirmó el mito y recalcó que el cambio en el gusto del semen se verá solo si el consumo del alimento es constante.

“Es verdad. Ciertos alimentos, como la piña, kiwi, sandía y canela; pueden mejorar los fluidos de los genitales y con esto me refiero al semen y a los fluidos vaginales. Pero mejora, siempre y cuando, se coma constantemente, dentro de una dieta balanceada. No es que si comes piña hoy y tienes sexo hoy va a cambiar el sabor automáticamente. Pero si comes frecuentemente, sí cambiará el sabor de los fluidos”, puntualizó.

¿Qué alimentos amargan el sabor del semen?

El médico especialista en urología Jorge Saldaña afirmó que las carnes rojas, las grasas saturadas, la comida chatarra, el ajo, el brócoli, el espárrago, el alcohol, el café, el cigarro y las drogas ilegales influyen en el mal gusto de los fluidos vaginales y el semen.

Esto es corroborado por el estudio de la Universidad de Lyon, el cual menciona que el café, el tabaco y el alcohol son los principales alimentos que juegan en contra de un sabor agradadle.