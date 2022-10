Mujer convierte en obras de arte las fotos no deseadas de penes que ha recibido en su vida

Audrey Berck ha sido víctima, como varias mujeres, de acoso cibernético al recibir fotos indeseadas de penes de hombres, por lo que ella ha decido convertir esta experiencia en arte.

“He estado recibiendo fotos no solicitadas de penes desde que estaba en la escuela secundaria, pero realmente aumentó una vez que estaba soltera y tenía cuentas en sitios de citas”, cuenta en BuzzFeed.

Ella dijo que se le ocurrió esta idea artística cuando después de ir a una cita con un chico este le envió una foto de ese calibre.

“Me sentí intrusa y decepcionada, pero por alguna razón, lo guardé. Mi idea original era dibujarla en papel rosa, posiblemente como un comentario sobre la fragilidad de la masculinidad. Durante los dos años siguientes, seguí guardando varias fotos de pollas no solicitadas, pero no empecé a dibujarlas porque la intención no me parecía adecuada”.

Lastimosamente, Audrey, en el verano de 2020, pasó por una situación de acoso por parte de un amigo. Aunque la Policía no continuó con el caso, esto alimentó su pasión por la lucha por los derechos de las mujeres.

De esa forma empezó a dibujar los penes que le enviaron. Cuando le contó a sus amigos la idea que tenía de hacer una exposición de arte con todos esos dibujos, ellos dijeron que tenían mucho qué aportar. Incluso, hubo chicas que le preguntaron si podían enviar las fotos que habían recibido.

“Creo que el envío de fotos de penes no solicitadas es innecesario, incómodo y no deseado. De verdad, ¿por qué es tan difícil de entender?”, dijo.

Esta exposición de los dibujos de penes que organizó la artista tuvo buena respuesta en las redes sociales, ya que casi 2 millones de personas se interesaron.

“La obra de arte crea una conversación tan polifacética y es increíblemente relacionable con las experiencias de muchas personas. Me he dado cuenta de que la exposición ha sido capaz de tratar el tema de una forma desenfadada porque parece que la mayoría de la gente es capaz de encontrar la comedia en los dibujos de penes”, añadió.

Por último, Audrey dijo que le encanta dibujar acerca de la sexualidad y que “se trata de un mercado tabú y de nicho en el que he encontrado su talento”.

“Es mi pasión y una parte de mi medio de vida; no es una fantasía para mí que represente para los clientes. Tampoco voy a dibujar mis autorretratos por encargo para nadie”, concluyó.