Día Mundial de la Anticoncepción: 7 mitos sobre el uso de estos métodos de planificación

Este lunes 26 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Anticoncepción y, pese a que cada vez existe más información al respecto, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2021) informó que solo el 57% de las mujeres en el mundo utiliza algún tipo de método anticonceptivo moderno.

Si nos vamos a Latinoamérica, la cantidad sube hasta el 69%, no obstante, sigue siendo un porcentaje muy bajo. Esto se debe, principalmente, a que la desinformación y las ideas equivocadas, muchas veces difundidas por amigos y familiares, abundan sobre este tema. Por este motivo, la obstetra Catherine Mandujano aclara siete de los mitos más populares acerca de los métodos anticonceptivos.

1. Las pastillas anticonceptivas causan aumento de peso

Falso: Si bien algunas mujeres pueden experimentar variaciones mínimas en su peso, no está probado científicamente que los anticonceptivos causen aumento de peso. Incluso algunos anticonceptivos ayudan a no retener líquidos.

Existen muchos mitos acerca de las pastillas anticonceptivas. Foto: Salud180

2. Solo debes usar dispositivo intrauterino (DIU) si eres mamá

Falso: No tener hijos no tiene ninguna relación con el uso del DIU, el cual es apropiado y seguro. Sin embargo, no debes utilizarlo si experimentas trastornos hormonales. En estos casos, se recomienda ir a un especialista para ver cuál es la mejor opción de método anticonceptivo.

El Dispositivo intrauterino también se conoce como T de cobre. Foto: 20minutos.

3. El DIU y la pastilla de emergencia (AOE) son abortivas

Falso: La pastilla de emergencia y los dispositivos intrauterinos no producen abortos. Su función es evitar la unión del óvulo y el espermatozoide. En el caso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE), si se toma la pastilla luego del acto sexual y ya ha ocurrido la fecundación, el embarazo continuará y no producirá ningún efecto en el desarrollo del feto.

Defensoría del Pueblo insta al Ministerio de Salud a que distribuya gratuitamente la pastilla del día siguiente. Foto: La República

4. Se puede sentir el anillo durante el acto sexual

Falso: El anillo anticonceptivo, también llamado anillo vaginal, no debe causar molestias durante el acto sexual. En general, usted y su pareja no deberían sentir el anillo durante el coito. En caso tengas alguna molestia, es posible que el anillo no esté insertado por completo. Es por ello que debes intentar moverlo hasta que lo sientas cómodo.

5. Los anticonceptivos reducen la fertilidad

Falso: Los métodos anticonceptivos hormonales impiden la regulación temporal de la ovulación y con ello el embarazo. No se produce ningún efecto acumulativo de las hormonas en el organismo. Al dejar de tomarlos, la mujer ovulará normalmente y podrá quedar embarazada sin problemas, en caso de que no haya otras condiciones que lo impidan.

6. Si tomas pastillas, no puedes usar otros métodos anticonceptivos

Falso: Los anticonceptivos orales, como las píldoras, protegen eficazmente de los embarazos no planificados, pero no protegen de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Se recomienda que en relaciones de riesgo se utilice siempre un método de barrera, como el preservativo masculino o femenino.

7. Después de la vasectomía no podré eyacular

Falso: Durante el proceso de la vasectomía se bloquean los conductos por donde salen los espermatozoides, por lo que se seguirá produciendo semen y podrá eyacular igual que siempre. En esa línea, la vasectomía no afecta la erección ni el orgasmo. El semen tendrá el mismo aspecto y textura que antes. Lo único que cambia es que no habrá espermatozoides.