NASA: ¿es posible masturbarse en el espacio?

En 2017 se difundió una noticia falsa acerca de que a los astronautas se les prohibía la masturbación masculina en el espacio, según un supuesto protocolo de seguridad de la NASA, debido a que cabía la posibilidad de “embarazar” sin contacto sexual a una compañera.

Dicho bulo surgió de un segmento del podcast “Conan O’Brien needs a friend”, del comediante Conan O’Brien, quien conversó con Smythe Mulikan, un ingeniero mecánico que trabaja para un contratista de la NASA.

En la entrevista, se le preguntó al ingeniero sobre la masturbación en el espacio. ”Si alguien estuviera viendo pornografía espacial en la Estación Espacial Internacional, ¿cómo funcionaría eso?”, preguntó Conan.

Ante esto, el coconductor Matt Gourley respondió: “Tres mujeres astronautas podrían quedar embarazadas del mismo hombre en la misma sesión”.

“¿Porque el semen vuela?”, volvió a preguntar Conan. “Ajá. Y el semen siempre encuentra su camino”, respondió Gourley.

En aquella conversación, Smythe Mulikan, el experto de la NASA, no afirmó que dicha broma sea cierta, pero los medios supusieron que las palabras de Gourley eran de un especialista y especularon sobre esa plática.

¿Está permitido masturbarse o tener sexo en el espacio?

El rumor de ese tiempo es falso y a la vez la NASA no ha emitido alguna pauta pública sobre la masturbación masculina. La República se comunicó con la interna peruana de la NASA Jet Propulsion Laboratory, Jhoselyn Quispe, y menciono que la única información con la que cuentan los internos espaciales sobre sexualidad es la que ya han difundido algunos astronautas.

Por ejemplo, el astronauta Ron Garon admitió en un hilo de Ask Me Anything Reddit que “no sé nada que le suceda al cuerpo humano en la Tierra que no pueda suceder en el espacio” cuando se le preguntó si las erecciones ocurrieron en el espacio exterior.

Asimismo, el cosmonauta retirado, Valeri Polyakov, escribió en su diario que “el Servicio de Apoyo Psicológico nos envió algunas películas bonitas y ‘coloridas’ que nos ayudan a recuperar nuestra voluntad, a actuar como un hombre adulto normal. No hay nada de que avergonzarse.”

En el caso de la masturbación femenina, no hay ningún caso reportado. Sin embargo, la ingravidez de un entorno de gravedad cero, junto con el mareo por movimiento, los vértigos y el entumecimiento de partes del cuerpo (como las extremidades) que muchos astronautas experimentan inicialmente, podrían obstaculizar cualquier plan de autoestimulación.

“Aparte de esto, NASA y ESA no reportaron nada sobre el tema de masturbación o sexo en las misiones por ser un ambiente profesional”, comenta Jhoselyn.

Finalmente, la interna contó que en su preparación tampoco han mencionado o informado de sexualidad. ”Cualquier información de la NASA siempre va a ser publicada por ellos antes de cualquier persona”, señaló.