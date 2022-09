¿Te sientes incómodo haciendo sexo oral? Estos son los errores que tal vez no te dejan disfrutarlo

El sexo oral es una de las prácticas más comunes al momento de un encuentro sexual. Personas de ambos sexos lo disfrutan mucho siempre y cuando se haga de la manera adecuada y se tomen en cuenta sus gustos al momento de realizarlo.

Sin embargo, hay ciertos errores que hacen que este momento no se disfrute del todo, por lo que las sexólogas Eirelyn Gómez y Norma Bejarano nos dejan algunos de sus consejos.

Cabe resaltar que los errores que se mencionan pueden ser para unos o la mayoría, pero no para todos, ya que cada uno tiene diferentes gustos.

Creer que a todo el mundo le gusta el sexo oral

Como es una práctica tan generalizada se piensa que a todos les gusta, pero no. Por eso es mejor preguntarle a la persona. Si a esta no le gusta, hay otras prácticas que se pueden emplear en el encuentro.

Ir de frente al grano

Llegar directo a los genitales sin haber estimulado otras partes erógenas, como pezones o tetillas, puede matar el momento y no ayudar a la excitación. Todo en el sexo oral se tiene que manejar con calma, paso a paso: cada persona se estimula en un tiempo diferente.

Hacer sin ganas el sexo oral

En el sexo oral, el entusiasmo es muy importante y la otra persona se va a dar cuenta si no te gusta y lo estás haciendo por compromiso. La idea es que los dos disfruten. Si se hace por obligación, puede que no se cumplan las expectativas o baje la excitación. Con cualquier actividad, hay que disfrutar.

No saber la anatomía de los genitales

No tener en cuenta qué zonas de los genitales dan más placer es producto de la falta de investigación en materia sexual. Si bien no es necesario ser un experto, se debe tener un mínimo de conocimiento de la anatomía genital. Por ejemplo, con respecto a la vulva, hay que saber dónde está el clítoris o los labios menores. En el caso del pene, hay que conocer sobre el glande y el escroto.

Usar los dientes en el sexo oral

Siempre debe hacerse con delicadeza. Si se usan, se pueden generar laceraciones; y si se muerde el pene se baja la libido, y lo mismo con el clítoris. No obstante, esto le puede gustar a la persona, por lo que depende de esta.

Exceso de saliva

Generalmente, el exceso de saliva provoca que se pierda la estimulación directa y el roce, porque es tanta la saliva que se puede sentir incómodo en los genitales y posiblemente no se sientan los labios o lengua.

Ser monótono en el sexo oral

Tiene que haber variación en los ritmos, es decir, diferentes ondas y frecuencias de la lengua. Por ejemplo, de lento a rápido, puede excitar bastante, así como el saber succionar.

Una actitud muy porno

Empujar la cabeza, como en una película para adultos, no es algo que a todas les gusta. No todas (o casi ninguna) son actrices porno, por lo que no tienen que imitar a una. Asimismo, a otras también no les gusta que le muevan la cabeza al antojo de la persona con pene. Esto puede hacer que se desconcentren en el momento o incluso pueden ahogarse y sufrir arcadas.

No escuchar

De forma verbal y no verbal, es decir, no saber interpretar qué le está gustando o incomodando a la persona de la forma como se está haciendo. Los gemidos, las posturas o la forma como ubicamos las manos indican si está disfrutando o no.

No usar métodos profilácticos en el sexo oral

Exigir (si es que no es tu pareja fija) el uso de condón o barrera de látex para proteger tu salud sexual es importante. También es una prueba de respeto mutuo al otro para cuidarse de no contraer alguna enfermedad de transmisión sexual.

Olvidarse de la mano

Se puede estimular a la vez el canal vaginal con los dedos o los pezones con las manos. En el caso de las personas con pene, estimular el escroto o las tetillas también es excitante.

Higiene en los genitales

Lavarse los genitales antes y después del sexo oral es de suma importancia para evitar malos momentos.