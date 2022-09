¿Pene de sangre o pene de carne? Conoce qué tipo posees y qué tiene que ver con tus erecciones

Así como cada persona, cada pene es especial, por lo que cada uno tiene una forma en específico y tamaño; sin embargo, si queremos hacer una clasificación de estos podemos hacerlo por la forma en que crece.

Estos pueden ser o penes de carne o penes de sangre. Para conocer cada uno de ellos y en qué se caracterizan, el especialista en urología Jorge Saldaña y el sexólogo Gary Rivera nos ofrecen más información.

Pene de carne vs. pene de sangre: ¿en qué se diferencian?

El pene de sangre es aquel que normalmente es pequeño y tiende a encogerse bastante porque unos músculos llamados isquiocavernosos y bulbocavernosos hacen que se encoja. Sin embargo, cuando la sangre ingresa al pene (en erección), crece hasta el triple de su tamaño. Es decir, puede tener 3 cm en flacidez, pero cuando se erecta puede llegar a medir hasta 14.

En cuanto al pene de carne, este puede verse siempre grande: por ejemplo, en flacidez podría tener 10 cm, pero también va a tener 14 cm en erección.

“Los dos van a tener 14, solo que uno de ellos es chiquito cuando es flácido y crece cuando se erecta; el otro está grande en flacidez y crece poquito, porque no hay una relación directa entre el tamaño de flacidez y tamaño de erección”, dice el doctor Jorge Saldaña.

La razón por la cual una persona tiene un tipo de pene u otro, en primer lugar, se debe a la genética. “Casi todo tiene que ver con el fenotipo de la persona. Depende de cada uno. Rasgos que se heredan con el tipo de nariz u ojos, etc.”, señala el urólogo Saldaña. “Otra razón puede ser por el tamaño del prepucio. Existe el prepucio corto, que se llama fimosis o frenillo corto”, agrega.

¿Alguno ofrece o siente más placer que el otro?

El sexólogo Gary Rivera señala que la capacidad de dar placer no va a depender del pene, sino de la excitación de la pareja, del movimiento, de la forma como se tiene esta actividad coital. “El mayor placer está en saber usar su pene”, menciona.

Asimismo, afirma que no hay ventaja de un tipo de pene sobre otro. “Ambos brindan y reciben placer por igual. Los de pene de carne se suelen acomplejar porque sienten que no tienen un crecimiento proporcionado, pero el placer no está en el tamaño” , agrega el sexólogo.

¿Cómo reconocer qué tipo de pene tengo?

Simplemente, viendo la variación del pene. Si tiende a triplicarse o más, es uno de sangre. Por otro lado, si solo crece unos centímetros cuando se erecta, es uno de carne.

“En el caso de los penes de sangre, no hay una medida. Puede tener 3 cm normal, pero un día entrenando en el gimnasio puede tener 4 y un día de verano 5 cm. Depende mucho del músculo que reacciona a ciertos estímulos, como el agua o el frío”, comenta Saldaña

¿Cómo debo medir el pene?

En erección. “Es muy importante saber cómo medir, porque una persona pueda tener un pene que mide 7 cm en flacidez y piensa que es corto cuando no. Por ejemplo, en un caso hipotético que yo agarro a 100 hombres y los meto al mar y luego les mido el pene, es muy probable que al 98% le mida menos de 7 cm por el frío. Entonces puede variar mucho, pero en erección no tanto porque el tamaño varía por el estímulo, por lo que se considera una medida más fidedigna”, recalca el urólogo.