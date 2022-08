Tener sexo sin protección —con alguien que no es tu pareja estable— no es buena idea. Esto puede exponerte a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual (ETS) y poner en riesgo tu salud.

Si este es tu caso y tienes dudas sobre si estás contagiado o no, Corina Hidalgo, médica ginecóloga, y el urólogo Luis Velasco explican sobre el tiempo en que debes realizar las pruebas respectivas de descarte de seis ETS más frecuentes.

¿Cuánto tiempo después de tener relaciones se puede saber si te contagiaste de alguna ETS?

Ambos especialistas señalaron que cada una tiene un tiempo distinto de incubación. Sin embargo, la doctora Corina recomendó hacerse la prueba lo más pronto posible si hay sospecha.

“En el momento que tienes una relación de riesgo, cuando no confías en la persona o crees que has sufrido un acto de violación —bueno, de hecho hay un kit de emergencia para eso último—, inmediatamente te debes hacer una prueba de descarte de ETS y confirmarlo hasta tres meses después”, resalta Corina Hidalgo.

Asimismo, los médicos especificaron acerca de cada una de las pruebas que se necesitan hacer para las siguientes enfermedades:

Gonorrea

La más frecuente es la gonorrea y su periodo de incubación va desde las 24 horas hasta dos semanas, pero la mayoría los primeros cinco días. Se caracteriza principalmente por la aparición de una secreción purulenta y amarillo-verdosa permanente, y ardor al miccionar.

Sífilis

La sífilis es producida por una bacteria, que tiene un período de incubación muy variable. Va desde los nueve hasta 90 días, y en algunas revisiones hasta dos años. Deben hacerse las pruebas no treponémicas.

“Esta enfermedad se ve por la aparición de una lesión en la zona del glande o la vulva, una lesión dura, denominada chancro duro. Generalmente, la lesión pasa desapercibida y el paciente ni se entera que se contagió”, recalca el urólogo Velasco.

Clamidia

La clamidia tiene un período de incubación de entre siete y 21 días, pero la mayoría de personas no presentan molestias y nunca se enteran de su contagio.

En las personas con pene se puede producir ardor, escozor en el glande y secreción blanquecina escasa. El problema es más en las personas con vulva, ya que puede producir problemas para gestar o también generar embarazos ectópicos.

La prueba que debe hacerse es un cultivo para ver si hay riesgo. Ante ello, la doctora Corina comentó que esta se puede hacer de manera inmediata.

Papiloma Humano (VPH)

El papiloma humano o verruga genital es una ETS transmitida por un virus: el PVH. Su periodo de incubación es muy variable, desde 21 días hasta años.

“Los síntomas son la aparición de lesiones carnosas, las verrugas o condilomas que no provocan ninguna molestia. Es una enfermedad que no tiene cura y solo hay que cauterizar las lesiones cuando aparezcan. El problema es que está asociado al cáncer de cuello uterino y el cáncer de pene”, menciona Luis Velasco.

En el caso de las pruebas, Corina Hidalgo resalta que estas pueden hacerse inmediatamente, pero puede positivizarse más tardíamente.

“Hay que recordar que no todas las pruebas de VPH salen positivas. Hay más 150 tipos de VPH, 50 se encuentran a nivel ginecológico, que se transmiten de manera sexual y lo que puede hacer es ver si hay positividad para los tipos de alto riesgo, pero si hay contacto de alguna verruga no siempre sale positivo a los test, porque la mayoría de los test solo evalúa a los de alto riesgo”, dice la ginecóloga.

Asimismo, la especialista dijo que estos test no se recomiendan a pacientes menores de 25 años porque la exposición es tan alta que un gran número de mujeres saldría positiva y se asustaría. Lo que sí se aconseja es la prueba del Papanicolau y ya luego lo culminan con ese test a partir de los 25 años.

Herpes genital

El herpes genital es una enfermedad viral caracterizada por la aparición de ampollas pequeñas en el pene o los labios genitales de la vulva. Su periodo de incubación es muy variable desde los dos días hasta las tres semanas, aunque hay evidencia de aparición tardía hasta en seis meses. No tiene tratamiento específico, pero con el uso de retrovirales los episodios son cada vez menores.

Por otro lado, la doctora Hidalgo advirtió que con el herpes hay un problema porque no siempre sale positivo, “entonces hay muchos pacientes que se hacen la prueba después de unas semanas, cuando aparecen las heridas. Es un poco complicado, a veces, porque hay pacientes que tienen las heridas y no sale positivo, pero eso no significa que no tenga herpes. En esos casos ahí lo que manda es el diagnóstico del médico”.

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

En el caso de la infección por VIH, la determinación del periodo de incubación y la aparición de síntomas es muy compleja y depende de muchas variables.

“En líneas generales, a las dos a cuatro semanas podrían aparecer síntomas de un proceso viral, como malestar general y fiebre, pero la mayoría de veces no hay síntomas. Para la aparición de la etapa sida puede pasar entre tres a 12 meses. Y los síntomas son diarreas persistentes, pérdida de peso y lesiones cutáneas, entre otros”, recalca el doctor Luis.

La doctora Hidalgo recomendó hacerse la prueba de Elisa de manera inmediata si se tienen las sospechas de una relación de riesgo y repetirla a los tres meses para estar más tranquilo, en caso sea negativo. Incluso se debe repetir a los seis meses.

Si deseas descartar que tengas el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), puedes hacerte una prueba rápida en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa).

El Minsa garantiza el acceso gratuito al tratamiento antirretroviral, el cual se ofrece en 193 establecimientos de salud distribuidos en todas las regiones del país.