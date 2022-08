Día del Orgasmo Femenino: ¿por qué a las mujeres les cuesta más llegar al clímax?

Todas las personas tienen derecho a experimentar placer. Cada 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino, una fecha en la que se busca visibilizar que esta expresión del placer sexual de las mujeres aún es dejada de lado con respecto a la de los hombres. Dicha diferencia ha sido definida como brecha orgásmica, término usado para plasmar la desigualdad que existe entre los distintos géneros en frecuencia para llegar al clímax.

Según un estudio de Archives of sexual behavior del 2018, la frecuencia de orgasmos durante el sexo es mayor en los varones que en las féminas: mientras que el 95% de hombres heterosexuales llega al clímax, solo el 65% de mujeres con la misma orientación sexual lo hace. El porcentaje varía considerablemente con las mujeres lesbianas, ya que un 86% de dicha población indicó experimentar este pico de placer.

¿Por qué a las mujeres les cuesta más llegar al orgasmo?

Desconocimiento del cuerpo

Una de las principales razones por las que el porcentaje de mujeres que experimentan orgasmos es el desconocimiento que hay sobre qué les produce placer en sus cuerpos.

Sandra Campó, educadora sexual especialista en placer femenino, señaló en una entrevista anterior con este diario que la masturbación es fundamental para la autoexploración.

“La mejor forma de conocer qué nos gusta y qué es lo que nos genera placer es la masturbación. Siempre voy a recomendar que las mujeres se masturben para no buscar el placer en el lugar equivocado. Es la mejor vía para autoexplorar el cuerpo”, recalcó.

“Una mujer que sabe masturbarse, que sabe darse placer, que experimenta orgasmos por su propia cuenta, va a elegir mejor con quién vincularse porque su estándar cambia”, agregó.

Ausencia de educación sexual

Según indicó la sexóloga Eirelyn Gómez a La República, la ausencia de educación sexual es uno de los principales problemas para que las personas, sobre todo las mujeres, lleguen al orgasmo.

“Muchas mujeres no conocen sus cuerpos principalmente por la ausencia de educación sexual. Muchas veces creemos que solo es la prevención de ETS, pero no recordamos que esta también tiene que ver con el acceso al placer”, detalló.

A ello se suma que no existe una cultura que contribuya a lograr una educación sexual integral. “En el caso de la sexualidad, hay muchos tabúes, hay muchos prejuicios, hay muchas ideas religiosas que van en contra. (...) No siempre las mujeres disfrutan y eso es algo que debería preocuparnos a todas, es algo muy grave”, expresó Campó.

La sexóloga agregó que la educación sexual también puede erradicar la creencia de que el sexo solo tiene fines reproductivos y que el coito es la forma en la que las mujeres obtienen placer, ya que más del 70% de féminas logra alcanzar el orgasmo gracias a la estimulación del clítoris, órgano que suele ser dejado de lado por las parejas.

La paradoja orgásmica

Otro de los principales factores que impiden a las mujeres llegar al orgasmo es lo que Campó llama la “paradoja orgásmica; es decir, cuando una mujer busca tanto el orgasmo que al final no lo experimenta y se ‘bloquea’.

“Es un problema social y cultural. De acuerdo a la cultura y sociedad, las mujeres vivimos con muchos mandatos. (...) Debemos de partir de la premisa de que el sexo no debe ser la búsqueda del orgasmo, sino del placer, de sensaciones agradables. En la medida de que nosotras las vivamos sin esa presión encima del orgasmo, es más probable que esto ocurra”, especificó.

En esa línea, la sexóloga precisó que, debido a estos mandatos, las mujeres generan comparaciones con las experiencias de otras personas, lo que también inhibe el placer.

“Si una mujer no puede llegar al orgasmo y otras sí, suelen pensar que hay algo malo en ellas que se debe solucionar y no es así. No vivamos con mandatos, sino que hay que vivir la sexualidad con mucha curiosidad”, acotó.

¿Qué es el orgasmo?

Las personas suelen definir el orgasmo como el momento específico en el que se alcanza la cumbre del placer a nivel físico y emocional, pero esta definición no es del todo correcta.

Sandra Campó desmitificó este concepto y afirmó que el orgasmo no solo es el clímax, sino que es todo un “proceso de la respuesta sexual humana”.

“El orgasmo es como subir una montañita”, señaló a La República. Esta ‘montaña’ consiste en cuatro fases: