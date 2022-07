¿Por qué unos penes se agrandan más durante la erección y otros no?

La longitud del pene suele asociarse a la virilidad o a la masculinidad pese a que, en la práctica, no es un elemento indispensable para sentir placer. Algunos de estos miembros sexuales suelen crecer más que otros durante los encuentros íntimos, pero ¿hay una razón médica que explique por qué unos tienen mayor tamaño que otro durante la erección? Consultamos con el urólogo Christian Martínez y la sexóloga Milagros Molina para aclarar estas dudas.

¿Hay dos tipos de penes?

Quizás no lo sepas, pero existen dos tipos de pene: los de sangre y los de carne. Ambos tienen ciertas características que los diferencian y podrían llegar a explicar por qué algunos consiguen mayor tamaño que otros.

El pene de sangre es aquel que tiene unas paredes cavernosas que se caracterizan por ser grandes y anchas, que se inflaman cuando se produce la excitación sexual, logrando que la sangre se expanda. Esto consigue que los centímetros de este tipo de órgano sexual crezcan y pueda llegar a triplicar su tamaño estándar.

Los hombres pueden tener penes de carne o de sangre, lo que explica su tamaño en estado de reposo. Foto: Unsplash/Charles Deluvio

Sin embargo, el pene de carne es el que pasa de la flacidez a la erección sin que apenas cambie su tamaño. Esto se debe a que los depósitos de sangre son más estrechos y, por lo mismo, no cambia demasiado.

Es importante indicar que esto no significa que los penes de carne sean más pequeños que los de sangre, sino que simplemente casi no mutan de forma durante la excitación sexual.

“El tamaño de estos penes cambian en relación con su tamaño en estado de erección y en estado de reposo”, explica el especialista Martínez.

¿A qué se debe el cambio en el tamaño de las erecciones?

Ahora que sabemos que hay dos tipos de penes y que algunos suelen tomar mayor tamaño al entrar en erección, ¿existe un motivo detrás de este fenómeno? ¿Cómo lo explica la ciencia médica?

Una investigación reveló que la mayoría de varones sobreestima la extensión promedio del pene erecto. Foto: Unsplash

El urólogo considera que “son temas netamente anatómicos”. Asegura que, pese a las leyendas populares, “no tiene nada que ver con temas de razas ni de culturas ni de tamaños de las personas”.

La sexóloga Molina coincide con esta postura y afirma que el cambio de los tamaños en los penes “se debe a razones genéticas y/o de nacimiento. No hay una causa en general que confirme porque unos son más grandes que otros”.

¿Existen enfermedades que afecten el tamaño del pene?

La especialista señala que sí existen algunos motivos por los que, a la larga, podrían interferir en que los cuerpos cavernosos se llenen de más o menos sangre.

“ Las enfermedades crónicas debilitantes, la diabetes, enfermedades neurológicas, la aterosclerosis, pueden hacer que esos cuerpos cavernosos y los vasos sanguíneos que están en el pene, que tienen que hacer fluir la sangre hacia el pene, si no están en buenas condiciones y no dejan fluir tanta sangre… por lo tanto, la erección no es tan dura, completa, plena ”, detalla la sexóloga Molina.

Las enfermedades crónicas debilitantes, la diabetes, enfermedades neurológicas, la aterosclerosis, pueden conseguir que la erección no alcance su tamaño pleno. Foto: Unplash

Por otro lado, la especialista agregó que es normal que estos cuadros se muestren en personas de 40 años a más y que esto se debe a que “los vasos sanguíneos ya no son los mismos, y todo se va desgastando con la edad”.

En el caso de las personas jóvenes, la especialista Molina indica que un bajo tamaño al momento de la erección puede llegar a deberse a las pequeñas fracturas realizadas en el pene.

“Esto podría explicar que no se agrande tanto, que no esté tan duro, porque ya hay zonas que se han lastimado en su interior, como fracturas de los cuerpos esponjosos que están dentro del pene”, dijo la profesional, que explicó que estas lesiones se dan luego de algún traumatismo por la penetración.

¿Cuáles son las consecuencias con el cambio en el tamaño de las erecciones?

Según los especialistas, tener un pene de carne o de sangre no genera mayor problema en el tema físico. De acuerdo a lo dicho por el también miembro de la Asociación Peruana de Sexología y Educación Sexual, los problemas se centran en el aspecto psicológico debido a lo que culturalmente se relaciona al pene como la potencia sexual, el grosor, etcétera.