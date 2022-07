¿Sabes cuál es tu talla de condón? Aprende a identificarla y disfruta mejor del sexo

¿Qué es lo primero en que te fijas cuando compras un preservativo? Muchos le prestamos atención a la textura, color y sabor, por lo que se deja de lado algo tan importante como la talla. Por ese motivo, en ocasiones, no podemos disfrutar de tener sexo con comodidad, ya que el condón nos queda muy ajustado o muy suelto.

Si has pasado por esto, no por obviar la talla, sino por no saber cuál es la tuya, tranquilo, en esta nota te explicamos cómo identificarla y así puedas comprar condones a tu medida.

¿Por qué es importante que conozcas tu talla de condón?

Conocer tu talla de preservativo es importante por un tema de comodidad y, sobre todo, de seguridad. Si el condón es muy grande, es posible que se salga, mientras que, si es muy pequeño, puede romperse debido a la fricción. En ambas situaciones, tu pareja quedaría expuesta a un mayor riesgo de embarazo no deseado, en caso de tener relaciones heterosexuales, o de contraer alguna de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Ya sea que el condón te quede muy suelto o muy ajustado, crece el riesgo de que tú o tu pareja contraigan una ITS. Foto: Unsplash

¿Cómo se mide el pene?

Para identificar cuál es tu talla de condón, primero debes saber cuánto mide tu pene, ya que necesitarás esta información para comprar un preservativo que se adecue a tu anatomía.

Sigue los siguientes pasos:

Primero. Asegúrate de tener el pene completamente erecto y ten a la mano una cinta métrica.

Asegúrate de tener el pene completamente erecto y ten a la mano una cinta métrica. Segundo. Mide tu pene desde la base (apoya la cinta métrica en el pubis) hasta la punta. Esta medida representará el largo de este.

Mide tu pene desde la base (apoya la cinta métrica en el pubis) hasta la punta. Esta medida representará el largo de este. Tercero. Para medir el contorno, ve a la parte más ancha del pene, que está por debajo del glande, y envuélvela con la cinta métrica. Esta medida te permitirá elegir el condón adecuado en relación con el ancho nominal del preservativo.

Para medir el largo de tu pene también puedes usar una regla. Foto: Unsplash

¿Qué es el ancho nominal?

Este hace referencia al ancho del condón, el cual siempre será el doble del contorno del pene, ya estará en milímetros.

Por ejemplo, si el contorno de tu pene es de 10 centímetros, lo mejor es elegir un preservativo con un ancho nominal de 52 milímetros, que corresponde a 5,2 centímetros, aproximadamente la mitad del perímetro de tu pene.

¿Cuál es mi talla de condón?

Aunque existen marcas de preservativos que manejan las tallas en función al contorno del pene medido en centímetros, por lo general, las empresas que fabrican estos productos se basan en el ancho nominal para distinguirlos.

A continuación, te presentamos una guía genérica de tallas de condón y tamaños aproximados según la circunferencia que tenga el pene: