¿Hombre bajo y mujer alta? Revisa las mejores poses para este tipo de pareja

Quizá has escuchado el dicho “en el ring de las 4 perillas, el tamaño no importa”, puesto que, al momento de tener relaciones sexuales, la altura de las personas no es muy perceptible, hasta que salen de ahí e intentan pararse.

En el caso de la dupla hombre de baja estatura y una mujer alta —o de cualquier pareja en la que uno sea más alto que el otro—, poses como “la cargada” o “de pie” pueden no ser muy cómodas. Por ello, te compartimos algunas posturas que puedes utilizar en la cama con tu compañera o compañero. Recuerda que cualquier pareja puede utilizar este tipo de parejas.

De perrito

Esta clásica postura nunca va a fallar sea el tamaño que sea. Para que resulte fácil debes dejar que ella acomode la apertura a la altura de tu pelvis para una correcta penetración.

Postura de perrito. Foto: enfemenino

Sentada

Esta postura es perfecta para aquellas mujeres altas que cuando se sientan encima de su pareja pueden alcanzar el piso y moverse a su antojo. Acá puedes aprovechar también para estimular tu clítoris.

Postura sentada. Foto: enfemenino

Puente madera

Otra posición que favorece a las mujeres de piernas altas es el puente madera. Esta postura acrobática solo se puede realizar si su pareja es fuerte y está entrenada y no tiene problemas de espalda, ya que requiere de equilibrio, flexibilidad y resistencia para soportar el peso.

Para realizarla el hombre debe hacer el arco invertido y la mujer sentarse encima. Lo genial de esta postura es que permite la penetración profunda y el contacto entre los pubis estimula el clítoris.

Pose puente madera. Foto: enfemenino

La Francesa

En esta postura el hombre se encuentra sentado con las piernas estiradas y sus manos apoyándose en la cama. La mujer se coloca de espaldas a horcajadas. Ella se encuentra arrodillada y con las manos adelante y apoyándose. Ella es la lleva el ritmo con sus piernas.

Postura La franscesa. Foto: enfemenino

La sumisión

Esta es una postura muy sensual. En esta, la mujer se recuesta boca abajo con una pierna plegada. El hombre, sobre ella, también se apoya sobre sus brazos en tensión. Él la penetra efectuando un movimiento de vaivén que acentúa el grado de placer cada vez más.

Pose la sumisión. Foto: enfemenino

El arco del triunfo

Para esta postura ambos deben estar sentados sobre la cama. La mujer se arquea hacia atrás y coloca su cabeza sobre las piernas de él y sus manos en sus talones. Él puede aprovechar para estimular sus pezones y besarla.