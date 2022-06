¿Qué pasa si una persona prueba la menstruación durante el sexo?

Se cree que existe un hechizo del amor que hace que la pareja quede perdidamente enamorada cuando tiene relaciones sexuales durante la menstruación de ella. Según los magos, la sangre los unirá de manera inevitable y formará un vínculo duradero.

Otros, en cambio, no creen en la hechicería y simplemente tienen algunos reparos por practicar el sexo durante la menstruación y menos quieren practicar el llamado “beso del payaso”. Pero, en realidad, tener relaciones durante este periodo tiene sus pro y contra. A continuación, la sexóloga Eirelyn Gómez y la ginecóloga Corina Hidalgo nos lo explican.

¿Qué pasa si una persona prueba la menstruación de una mujer?

Lo que comúnmente se piensa es que si una persona prueba la menstruación queda enamorada o también que si hay encuentro íntimo en este periodo, la relación tiene mayor visión a futuro. Sin embargo, se trata de un mito porque no hay comprobación científica que lo avale.

Lo que sí podría pasar es que contraiga una infección de transmisión sexual (ITS). “Existe más riesgo de contraer una ITS como VIH y hepatitis porque en la sangre menstrual estos virus se mantienen vivos y se puede transmitir con mucha más facilidad”, explica Corina Hidalgo. Además, señala que es importante utilizar preservativos y no tragarse la sangre para evitar alguna enfermedad estomacal.

Esta opinión la comparte Eirelyn Gómez y agrega que podría haber una intoxicación si es que alguna de las personas es alérgica al hierro, pero son casos muy particulares.

Existen muchos mitos sobre el sexo durante la menstruación, la probabilidad de enamoramiento es uno de ellos. Foto: Unsplash

¿Cómo tener sexo oral durante la menstruación?

Las especialistas brindan estas recomendaciones para tener un sexo oral placentero durante la menstruación:

La comunicación es fundamental. La pareja puede ir probando si están cómodos al hacerlo durante el periodo y detenerse cuando lo crean necesario.

higiene . No es recomendable Hay que tener en cuenta la. No es recomendable cepillarse los dientes antes del sexo oral porque podrían provocarse alguna herida en las encías y esto ser una puerta para las ETS. Es preferible enjuagarla y tomar una ducha corporal.

preservativo es la mejor opción. Aunque no hay riesgo de Usar unes la mejor opción. Aunque no hay riesgo de embarazo , sí lo hay de las infecciones.

Se puede emplear una copa menstrual o un tampón para que no se contamine la parte externa de la vulva. Es importante que sean retirados antes de pasar a una penetración porque si se queda adentro podría producir un síndrome de shock tóxico.

Al finalizar el sexo oral darle una higiene adecuada a las zonas en cuestión.

¿Qué beneficios otorga el coito durante la menstruación?

Entre los beneficios que otorga el coito durante la menstruación destacan los siguientes: