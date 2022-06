Kamasutra lésbico: las mejores poses para compartir con tu pareja en la cama

El placer, así como el amor, es muy diverso. En el caso de personas con vulva, la pose más conocida es la de ‘tijeras’; sin embargo, dentro del kamasutra lésbico existen una serie de posturas que pueden hacerte explorar otros límites.

Es por ello que te mostramos las 15 mejores poses sexuales que puedes probar junto a tu pareja, que te harán salir de la rutina y experimentar tu sexualidad con nuevos niveles de satisfacción.

1. 69

Aunque esta es una pose conocida, nunca va a dejar de ser infalible. En ella las dos personas deben estar tumbadas una sobre la otra con la cabeza en los genitales de su pareja para realizar un sexo oral y llegar a un orgasmo simultáneo.

2. Tijeras de terciopelo

Se trata de una variante de las clásicas tijeras, pero en este caso una chica está debajo y tumbada boca arriba. Otra encima y apoyada en una de las piernas para mantener el equilibrio y marcar el ritmo de forma adecuada.

3. Misionero femenino

Si quieres algo aún más intenso, pueden intentar utilizar un cinturón con consolador. Una de las chicas se coloca abajo con las piernas abiertas y la otra encima para reproducir la tradicional posición del misionero.

4. La cuchara

Las dos amantes deben tumbarse de lado, como cucharas. De esta forma, pueden acariciarse los genitales o penetrarse con los dedos. Aunque la pose no es muy cómoda para la persona de adelante, es igual de placentera.

5. Piel a profundidad

En esta pose una de las chicas debe colocarse detrás de la otra, abrazarla con fuerza y agarrar alguna de sus zonas erógenas. La otra chica, por su parte, debe hacer lo mismo hacia atrás.

6. La caja de Pandora

Para esta postura, una de las chicas debe estar sentada en algún lugar con las piernas rectas. Esto le permite poner a su pareja en sus rodillas para estar en mayor contacto con sus genitales.

7. La secretaria

Para esta ocasión, una de las chicas se sienta de rodillas con las nalgas en la cara de su compañera, la cual le practica un oral. La pierna la tiene doblada de tal forma que el talón roza sus genitales.

8. El momento

Las dos chicas están de pie, cara a cara. Esta es una postura perfecta para intimar y disfrutar de las caricias mutuas.

¿Por qué es importante innovar en la cama?

En un anterior entrevista para La República, la sexóloga Eirelyn Gómez destacó que es importante innovar en la cama para dejar de tener una fijación en el sexo y aprender a conectarnos más con nuestra pareja para identificar distintas formas de placer.

“Esto puede generar más complicidad en la pareja, ya que tratan de desarrollar la creatividad y salir de la rutina y constantemente están pensando en qué hacer que le dé placer a mi pareja”, menciona la especialista.

¿Se debe usar preservativo entre personas con vulva?

Sí, la sexóloga Gómez, también en una anterior entrevista, destacó que es importante que las personas con vulva sepan que existe un condón para ellas porque esto evita la presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS). Lamentablemente, es un mínimo el porcentaje de la población que la usa porque puede que no conozcan o no tengan acceso a este tipo de productos.

