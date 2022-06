Anorgasmia: ¿por qué no soy capaz de llegar al orgasmo?

Todos quieren tener un orgasmo. El descontrol, el pálpito intenso y la satisfacción hacen que nuestro cuerpo se sienta muy plácido y relajado. Sin embargo, no todas las personas son capaces de alcanzarlo por problemas físicos, culturales y psicológicos.

Ante ello, la psicosexóloga Norma Bejarano señala en entrevista a La República que muchas veces lo cultural y lo psicológico es lo que provoca la llamada anorgasmia antes que lo fisiológico. De la misma forma, el sexólogo Christian Martínez explica que esta situación no es una única para las mujeres, como se suele creer.

¿Qué es el orgasmo?

El especialista Martínez describe al orgasmo como la liberación de toda tensión (muscular y nerviosa) que genera placer al momento de su liberación. “ Es el punto del clímax, porque empieza el deseo, luego la excitación, la meseta y la resolución”.

El especialista también recalcó que en el caso de las personas con pene no siempre sucede la eyaculación y el orgasmo a la vez. “Lo que pasa con los hombres es que el orgasmo y la eyaculación se confunden. Se cree que el orgasmo es la eyaculación o viceversa, pero son fenómenos totalmente distintos, que suceden casi al mismo tiempo. Es por eso que hay una confusión”.

¿Qué es la anorgasmia?

La psicosexóloga Bejarano señalo que la anorgasmia es la incapacidad de aterrizar al clímax o la inhibición del orgasmo , que se da por una dificultad sexual asociada a varios aspectos. Detalló que existen tipos de anorgasmia:

Primaria: cuando nunca se ha tenido un orgasmo.

cuando nunca se ha tenido un orgasmo. Secundaria: si el orgasmo se tenía y se ha dejado de dar.

si el orgasmo se tenía y se ha dejado de dar. Situacional: se da en ciertas ocasiones en ciertas posturas, parejas o lugares.

se da en ciertas ocasiones en ciertas posturas, parejas o lugares. Relativa: el orgasmo solo se obtiene con ciertas estimulaciones; por ejemplo, en el caso de las personas con vulva, cuando solo se logra mediante la estimulación directa al clítoris.

el orgasmo solo se obtiene con ciertas estimulaciones; por ejemplo, en el caso de las personas con vulva, cuando solo se logra mediante la estimulación directa al clítoris. Generalizada: es cuando definitivamente no hay orgasmo, por más técnicas o estimulaciones.

¿Por qué no puedo llegar al orgasmo?

Como se mencionó, existen factores psicológicos, culturales y físicos que no permiten lograr el clímax, pero varían según el sexo. En el caso de las personas con pene, el sexólogo Christian Martínez explica que sea por las siguientes razones:

Eyaculación retrógrada (físico y psicológica): la persona no puede eyacular. En vez de salir el semen para afuera se va hacia la vejiga. La sensación de no poder eyacular va a generar tal tensión que el individuo no va a disfrutar de la situación y, por ende, no va a tener un orgasmo.

la persona no puede eyacular. En vez de salir el semen para afuera se va hacia la vejiga. La sensación de no poder eyacular va a generar tal tensión que el individuo no va a disfrutar de la situación y, por ende, no va a tener un orgasmo. Eyaculación tardía (físico y psicológica): es una demora de la eyaculación. Como existe esta dilatación de tiempo, se vuelve molesto porque se puede generar una irritación del glande del pene o incluso la pareja también se puede irritar o cansar por el constante coito.

“ Entonces, como no eyaculo, no disfruto y, por ende, no voy a tener orgasmo. Aclaro que, una cosa es eyacular y otra orgasmo, pero como no se eyacula, se generan tensiones emocionales” , recalcó Martínez. Igualmente, agregó que los problemas prostáticos y de glándulas seminales también son razones físicas que provocan una anorgasmia.

En el caso, de las mujeres, la especialista Bejarano comentó que 4 de 10 mujeres que llegan a su consultorio señalan tener este problema , pero no todas lo padecen, ya que varias de ellas no saben cómo reconocer un orgasmo.

“Hay mujeres que han llegado, pero no saben reconocer el clímax. Han sublimado tanto la situación orgásmica, porque los mandatos sociales dicen que el orgasmo debe ser algo supermaravilloso, con fuegos artificiales; y muchas mujeres lo sienten, pero no de esa manera; y, a veces, al no ser como ellas piensan, creen que no es”, aclaró la experta, quien también describió que las razones de anorgasmia para una persona con vulva son:

Psicológicos: depresión y ansiedad. En cuanto a los culturales, la religión influye, porque a veces hay un miedo al sentir descontrol.

consumo de fármacos, como antipsicóticos, antidepresivos, trastornos neurológicos, metabólicos, diabetes, vejiga imperativa.depresión y ansiedad. En cuanto a los culturales, la religión influye,c porque a veces hay un miedo al sentir descontrol. Físicos: Consumo de fármacos, como antipsicóticos, antidepresivos, trastornos neurológicos, metabólicos, diabetes, vejiga imperativa.

Consumo de fármacos, como antipsicóticos, antidepresivos, trastornos neurológicos, metabólicos, diabetes, vejiga imperativa. Dispareunia (físico): es una sensación dolorosa y reiterada durante las relaciones sexuales

es una sensación dolorosa y reiterada durante las relaciones sexuales Vaginismo(físico): sucede cuando los músculos que rodean la vagina se estrechen mucho y se hace muy difícil tener actividad sexual.

¿Qué puedo hacer para llegar al orgasmo?

Los especialistas recomendaron acudir a especialistas en sexología y medicina (urólogo o andrólogo para personas con pene y ginecólogo para personas con vulva) .

Por su parte, Martínez recomendó a las personas con pene ir primero al médico para ver si no hay algo orgánico, en el caso de los hombres, para ver si no hay un problema urológico.

Para las personas con vulva, la especialista señaló que suelen acudir primero a una consulta ginecológica, pero también pueden acudir antes a una consulta sexológica.