Chechu: “la youtuber del porno” que hace tutoriales mientras tiene sexo

El porno es referente de varias personas para aprender sobre sexualidad; sin embargo, muchas veces se ha cuestionado que su contenido es solo una actuación y el verdadero sexo no se ve así. Por este motivo, Chechu, una argentina de 26 años, decidió apropiarse de este mundo y realizar tutoriales de sexo mientras lo tenía, con el motivo de educar a sus seguidores.

Chechu siempre se consideró como alguien sexual, lo que la llevó a tener una gran cantidad de experiencia en este ámbito. En sus encuentros sexuales escucho todo tipo de quejas de hombres y percibió algunas malas costumbres de ellos, como el insistir en una práctica sexual que su pareja no quiere.

“Igual en ese ‘prueba y error’ también empecé a ver cosas buenas: por ejemplo, encontrar a alguien que me tocara como a mí me gustaba, de la forma en la que yo me masturbaba, pero después ir a decirle a otro ‘me gusta que me toquen así’ y que me pusiera cara de culo, tipo ‘¿qué? ¿Lo estaba haciendo mal?’”, señala la joven para Infobae.

Antes de ser la “youtuber del porno”, la argentina estudiaba para ser docente de música, pero un día dejó la carrera y se fue mochilera con su novio a Colombia. En medio de un viaje, un conocido les hizo una especie de chiste: “Ustedes tendrían que transmitir en vivo mientras tienen sexo”, lo que les dio una idea para empezar en la industria de cine para adultos.

En cada lugar que hacían una parada, tenían sexo, transmitían en vivo y ganaban dinero, pero luego de un tiempo se separaron. Ella volvió a Argentina y él se quedó con su familia en Venezuela. Eso hizo que ambos tuvieran experiencias con otras personas y, cuando se volvieron a encontrar, él tuvo que usar condón por protección. Al subir este encuentro en redes, un usuario los criticó y dijo: “¿Porno con preservativo? Demasiada realidad”.

“ Yo medio me puse como loca. Y armamos un video porno, pero informativo, una forma de decir ‘ven, te voy a mostrar cómo se puede coger muy bien cuidándose’. Fue una provocación, no sé si buscaba enseñarle a la gente cómo ponerse un condón, buscaba decirle a ese tipo ‘con este video con preservativo vas a aprender y encima te vas a hacer una paja’”, contó Chechu.

Foto: Instagram Chechu

Lo que no espero es que el video “Cómo ponerse y usar el preservativo. Tutorial Argentino termina en sexo”- tuviera 1.400.000 reproducciones, en el que, a lo largo de 9 minutos, Chechu enseña a ponerlo con la boca, a practicar sexo oral con preservativo, mientras se burla de quienes no quieren utilizar uno.

“Siempre decimos que obtenemos nuestra educación sexual mirando porno, y es cierto. ¿De dónde sale, sino, esto de que tantos hombres , incluso los que tienen un pene promedio, creen que lo tienen chico? Así que empecé a pensar: ¿Por qué entonces, en vez de hacerle la guerra o darle la espalda a estos espacios, no ponemos ahí la información? ¿Por qué no apropiarse de esos espacios, si después de todo la gente la va a buscar ahí?”, dice la argentina.

Ahora su canal de PornHub, Mybadreputation, en el que no solo hace porno, sino que mira a la cámara, rompe la ficción y da consejos prácticos para que cualquiera pueda hacer eso que está haciendo, tiene más de 40 millones de reproducciones y cuenta con más videos como “¿El tamaño importa? Explicación con pene real y tips para el orgasmo femenino” o “¿Qué es el Edging? Sigue mis instrucciones y consigue orgasmos”.

Foto: Biografía en Pornhub de Chechu

En los comentarios, varios usuarios le agradecen por compartir su sabiduría y hacerles conocer cosas que no sabían. Asimismo, recibe pedidos en su cuenta de Instagram y debajo de cada tutorial.

Dentro de esas consultas surgió la idea del video ”Como tocar a una mujer. Teoría y práctica”. En él, la argentina se pone frente a la cámara, explica sobre su cuerpo los movimientos que le funcionan para estimular su clítoris y comparte qué elementos de la casa les sirven para masturbarse. Luego llega su novio y le ayuda a ella a continuar con la estimulación hacia ella. El video está por llegar a los 8 millones de reproducciones.