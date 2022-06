Mia Khalifa responde a las preguntas más frecuentes sobre el sexo

Mia Khalifa, una conocida exactriz para adultos, que ahora es una popular comentarista deportiva, es una gran referente para algunas personas sobre la sexualidad. Por lo que la revista Men’s Health la entrevistó para hacerle algunas preguntas referentes al sexo.

Aunque Khalifa es una experta no oficial en todo lo relacionado con el sexo y las mujeres, el medio estadounidense le realizó unas cuantas preguntas sobre sexo más buscadas en Google Trends a lo largo de los años. Estas son sus respuestas.

¿Cómo hacer que una mujer tenga un orgasmo?

La exactriz señaló que esto depende de la mujer: “La mayoría de las mujeres solo necesitan muchos juegos previos para excitarse lo suficiente como para llegar al orgasmo”.

“ No se trata solo de encontrar el punto G, se trata de un montón de factores diferentes, como besar y tomarse su tiempo y ser tierno o rudo, según lo que la chica quiera . No se requiere tiempo para gastar en los juegos previos, solo tienes que sentir la vibra. Juega con ella, juega con lo que está haciendo. Si ella está tratando de liderar un poco, síguela”, dijo Khalifa.

PUEDES VER: Exactrices de cine para adultos como Lana Rhoades y Mia Khalifa se hacen millonarias en OnlyFans

En esta línea, la psicosexóloga Pierina Vergara, en una anterior entrevista para La República, señaló que el orgasmo era distinto para cada persona.

“Por ejemplo, puede ser representado con llanto, con risa, con dolores en el cuerpo o con calambres, aunque este último es raro”, comentó la especialista.

¿El tamaño del pene importa?

Para Khalifa el tamaño no importa en absoluto: “El mejor sexo que he tenido definitivamente no fue con el hombre mejor dotado con el que he estado”.

“Realmente se trata de la forma en que tratas a una chica y lo que ella siente por ti. (...) No se trata de sacar una bomba y hacer que tu pene sea 4 pulgadas más grande. Si él tiene las otras cosas, ella mirará más allá del tamaño. Solo ten confianza. La confianza te hará lucir más alto y tu pene más grande. Solo necesita pararse un poco más derecho y poner los hombros hacia atrás”, aconsejó Mia.

Asimismo, el sexólogo Christian Martínez indicó, en una anterior oportunidad para este diario, que el tamaño del pene no importa. La falsa creencia de que el hombre es el encargado de dar placer a la mujer ha contribuido a esto porque supuestamente una vagina “bien penetrada” va a sentir un orgasmo tanto como el hombre.

Debido a esto, el terapeuta sexual resaltó que lo más importante durante el coito es buscar un buen movimiento y que cada pareja debe saber qué tipo de acción le genera más placer. “Más que el grosor, es cómo se estimulan las paredes de la vagina”, afirmó.

Por otro lado, la exestrella porno recomendó a personas de tamaño pequeño poner una almohada debajo de su pareja para ayudar a los ángulos y evitar posiciones como la de perrito. “Va a ser muy difícil alcanzarlo si la chica tiene un trasero grande o algo así. Además, podrá hacerte una garganta profunda más fácilmente y te sentirás como una estrella de rock”.

¿Cómo puedo durar más en la cama si se tiene problemas de eyaculación precoz?

La ahora comentarista de deportes recomendó a las personas con este problema retirarse antes de eyacular y volver a los juegos previos. Asimismo, señaló que si se toma esta situación de una manera graciosa y se ríe de uno mismo, va a mejorar el ambiente con la pareja.

“Ella no se va a enojar si te retiras y empiezas a dársela. Ella ni siquiera sabrá que estás tratando de no correrte. Ella pensará que lo estás haciendo porque hace calor y la excitará más. (...) Cada vez que sientas que te estás acercando demasiado, simplemente préstale más atención a ella. Saca y tal vez tócala con los dedos, o bajar sobre ella, o pídele que baje sobre ti. Hay un montón de cosas que puedes hacer”, comentó Khalifa.

En la misma línea, la sexóloga Ecjoyster Barradas declaró, para este medio, que si se quiere controlar la eyaculación precoz, se debe recibir terapia y tratamiento. Primero, se tiene que “reeducar a la persona para que aprenda a tener control de su respuesta eyaculatoria”. Es decir, para que pueda disfrutar de su masturbación y del acto sexual. Además, recomendó realizar los ejercicios de Kegel, los cuales consisten en “presionar y soltar los músculos del pene”.