¿Cómo guío a mi pareja para poder llegar al orgasmo al mismo tiempo?

Llegar al orgasmo junto a su pareja es uno de los escenarios más excitantes para algunos; sin embargo, el conseguir este placer al mismo tiempo es muy difícil, pues para algunas mujeres escalar al clímax requiere de mucha concentración y autoconocimiento.

Por esta razón, es muy importante saber verbalizar cuáles son nuestros gustos, deseos, poses y formas para obtener el placer. Para ello, la sexóloga y psicóloga Norma Bejarano nos da recomendaciones sobre cómo guiar a nuestra pareja y encontrar el orgasmo en conjunto.

¿Cómo guío a mi pareja para obtener un orgasmo en conjunto?

El autoconocimiento es fundamental

Antes de que podamos guiar tenemos que saber cómo llegar. El primer paso es que una misma conozca su placer y hasta donde este puede llegar.

“La exploración parte en el cuerpo con la ayuda de las fantasías. Esta puede ser a solas o en pareja, y estimulando partes como los genitales o intentar estimular sin penetración. También puede ser usando un juguete o una lengua”, señala la especialista.

Acuerdos previos

Es importante que exista una sincronía en el concepto de lo sexual, de lo que gusta y no gusta, para así poder buscar un punto medio y hablar el mismo lenguaje de deseo.

“Si una mujer no siente orgasmo con la penetración y lo ha sentido de otra manera, pues que se lo diga a su pareja. Puede decirle que la penetración se dará, pero que tenga en cuenta que ella llega al orgasmo de esta manera. Le dice: ‘ayúdame o patrocíname el orgasmo de esta manera’”, menciona Bejarano.

Expresa todo lo que te gusta

La comunicación verbal es muy valiosa para lograr este orgasmo en conjunto, ya que mediante esta debe decir cómo disfruta del sexo.

“Hay que decirle a la pareja que necesita tiempo, caricias o abrazos antes, y si ya están en el acto sexual, hay que decirle ‘tócame acá’, ‘más despacio’, ‘no me introduzcas todo el pene que a mí me gusta más la primera parte’. La mujer debe pedirlo a su manera, ya sea de forma imperativa o tranquila, pero que no se note que está dirigiendo una película porno, sino que lo guie poco a poco ”, dice la sexóloga.

Estimulo efectivo

La experta señala que en la piel existen una concentración de terminaciones nerviosas que se activan en las zonas erógenas y que para cada mujer son distintas, pero en principio son: los senos, los pezones, exterior de la vulva, los labios mayores, vestíbulo de la vulva, región pélvica, caderas, pies, cuello, las orejas y el ano .

Intentar nuevas cosas

El coito no es el único objetivo en el sexo y el variar las rutinas eróticas y dar bienvenida a nuevos rituales sexuales puede funcionar en la persona para que obtenga lo que desea.

Finalmente, la especialista resaltó que los beneficios de una buena comunicación con la pareja es la satisfacción genuina de expresar la autonomía, es decir, de tener su propio criterio para saber que es lo que le funciona para llegar al orgasmo. De esa forma, la mujer sentirá que está tomando el control de su sexualidad.