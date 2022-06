No lograr un orgasmo junto a su pareja puede ser algo frustrante para las mujeres. Aunque llegar a este no debe ser el fin de un encuentro sexual, es muy común que muchas no alcancen el clímax con su compañero.

Un estudio de la marca de preservativos Control encontró que 6 de cada 10 mujeres presentaban problemas para alcanzar el orgasmo en compañía, por lo que, en vez de intentar lograrlo, el 56,4% de ellas prefieren fingirlo en vez de comunicarlo.

Por ello, para encontrar las razones a esta inquietud que podría afectar la vida sexual de algunas personas y buscar recomendaciones en el asunto, la psicóloga y sexóloga colombiana Norma Bejarano nos ofrece su opinión profesional.

¿Por qué siempre llego al orgasmo a solas y no con mi pareja?

Norma Bejarano explicó que existen tres razones principales. La primera de ellas tiene que ver con que, para algunas mujeres, es más simple llegar al orgasmo a solas, ya que conocen la concentración y los ritmos sincrónicos específicos para lograrlo.

“Si la mujer ha aprendido a masturbarse y ha descubierto cuáles son sus puntos, pues le va a quedar fácil siempre llegar al orgasmo, porque, además, no tiene ninguna presión”.

En segundo lugar, la especialista señaló que esto se da porque hay un modelo de relaciones sexuales que solo se concentra en el “meter y sacar” a una misma velocidad y tiempo, lo que a muchas mujeres no les funciona para llegar al orgasmo, por lo que no se busca otras formas de obtener placer.

“La tercera razón es que las mujeres se habitúan a una manera de estimularse, ya sea con un juguete o con sus propias manos y, cuando están con la pareja, se les hace difícil agarrar el ritmo de un vibrador. Además, a veces, un orgasmo es muy complejo, puesto que lo que se siente es muy subjetivo”, dijo Bejarano.

¿Por qué preferimos fingir y no expresar nuestros deseos?

Como se mencionó antes, muchas mujeres prefieren fingir un orgasmo antes de persistir para llegar a alguno, por lo que para la experta esto surge porque hay mujeres que tienen miedo al abandono.

“ Se piensa que si le digo que no me gusta así, él se va a sentir menos o un mal amante, incluso hay otros que no hacen caso a las sugerencias o reaccionan mal”, señaló la psióloga.

Asimismo, recordó que aún existe el estereotipo de que una mujer no puede expresar sus deseos sexuales, por lo que prefieren esconderlos.

“Está el mito de qué pensará o qué dirá y por eso prefiere quedarse callada, ya que han creído que porque a sus parejas les gusta ellas están obligadas a hacerlo de la misma forma siempre”, remarcó la experta.

Cada persona es dueña de su placer

Si bien el llegar al clímax en conjunto es una buena sensación para las parejas, la especialista resaltó que cada persona es dueña de su placer.

“ Se dice que el orgasmo es egoísta, cada persona debería hacerse cargo de su propio placer. Por ello, también hay muchas mujeres que prefieren hacerlo sola e incluso si están en pareja, prefieren centrarse en sus propias sensaciones, así tengan a su mejor compañero”.

Es por ello que la sexóloga precisó la importancia de que la mujer conozca su placer, ya que buscar el orgasmo en conjunto a veces “es muy tirano con la pareja y uno mismo”.

“Si la pareja llega antes, este puede acompañarla estimulándola con los dedos o buscar otras maneras de llegar al orgasmo, que no necesariamente tienen que ser (por medio de los) genitales. Debemos quitarnos esos imperativos de que estando en pareja tenemos que tener una sincronicidad orgásmica que no siempre se logra”, mencionó

Recomendaciones

Para poder encontrar el orgasmo con la pareja, la psicosexóloga Norma Bejarano dio algunas recomendaciones que pueden ayudar.