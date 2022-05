Píldora del día siguiente: ¿qué pasa con mi menstruación cuando tomo el anticonceptivo de emergencia?

Seguro que si has tomado alguna vez la llamada píldora del día siguiente, notaste algunos cambios en tu ciclo menstrual. Esto se debe a que el anticonceptivo de emergencia contiene altos niveles de hormonas que pueden generar efectos secundarios en ti.

Para conocer de qué forma afecta a la menstruación esta pastilla, que solo debe usarse de manera excepcional, la ginecóloga Corina Hidalgo y la obstetra Amelia Salirrosas nos ofrecen su opinión experta.

¿Qué es la píldora del día siguiente?

Como se mencionó, el anticonceptivo de emergencia solo debe usarse de forma excepcional en caso de que se tuviera relaciones sexuales sin protección, por violación sexual o por falla del método anticonceptivo.

La manera en que actúa esta pastilla es, en primer lugar, al afectar la ovulación; es decir, impide que ovule la mujer. El segundo mecanismo es al alterar el sitio en donde se va a implantar el óvulo fecundado mediante el espesamiento del muco cervical.

“La pastilla de emergencia no genera pérdida del embarazo. Lo que hace es anular o atrasa la ovulación a la paciente. Por ejemplo, si eres una mujer que se demoró en tomar la pastilla y ya se realizó la concepción, la píldora no va a tener mayor efecto”, señala.

Su ingerencia implica el uso del levonorgestrel, un tipo de hormona sintética que es eficaz si se toma en el plazo de 72 horas (tres días) después del coito desprotegido; sin embargo, se recomienda que la dosis sea ingerida lo más pronto posible para una mejor eficacia.

“No es un método anticonceptivo, sino es una herramienta para evitar el embarazo. No debe ser empleado de manera continua, solo en algunas situaciones de emergencia. Cuando te sientes insegura de que vas a quedar embarazada o no. (...) Además, hay que resaltar que la píldora no protege enfermedades de transmisión sexual”, menciona la obstetra Amelia.

¿Cómo afecta en mi menstruación la píldora del día siguiente?

La forma en cómo afecta la píldora a la menstruación tiene que ver con los mecanismos de acción que posee el levornogestrel y, según el momento en que tome la persona la pastilla, esta va a actuar de distinta forma en el sangrado.

“Esto va a depender de que momento la mujer toma la píldora, no es igual si tú tomas la píldora antes de que vayas a ovular, después o al inicio de tu ciclo menstrual (...). Por ejemplo, hoy es viernes y, según tu ciclo menstrual, tendrías que ovular domingo. Hoy tienes relaciones sexuales y tomas la pastilla, que son pocos días antes de tu ovulación, no va a alterar en nada a tu ciclo. Si tomas dos o hasta tres días máximo antes de tu ovulación, tu ciclo menstrual no va alterarse”, acota Salirrosas.

En la misma línea, ambas especialistas coinciden en que, si se ingiere días después de la ovulación, sí va alterarse la menstruación con sangrado o incluso puede llegar a retrasarse unos días. Asimismo, si lo haces antes de que inicie, lo más probable es que también sangres.

¿Qué cantidad de sangrado viene?

En cuanto al sangrado, la ginecóloga Corina informa que puede venir de dos maneras: en forma de spotting (por pequeños chorros) o abundante durante la fecha de la menstruación.

“Por lo general, no te tienes que preocupar mucho por el sangrado. No es que te vayas a desangrar por la pastilla o algo por estilo. Lo más frecuente es que tengas náuseas, mareos y mucha gente lo confunde con embarazo”, expone la médico especialista.

Dependiendo el nivel de sensibilidad que tengas ante la regla, las expertas detallan que se presentarían cólicos y pesadez. Dependiendo el estado de salud, pueden venir otros síntomas más, como dolores de cabeza, mareos o náuseas, ya que se pierde más hierro al sangrar más.

Por otro lado, la obstetra Salirrosas resalta que es importante que las mujeres no se asusten con el abundante sangrado ni piensen que es un aborto.

“Si hubiera habido embarazo, no hubiera habido sangrado porque la paciente hubiera quedado embarazada. Como decía, esta píldora no actúa de forma abortiva”, dice.