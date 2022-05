¿Cuáles son las lesiones más frecuentes durante el sexo y qué se debe hacer?

Realizar acrobacias o nuevas poses durante el sexo son algunas de las propuestas de las parejas para contribuir a la “chispa” o “avivar” el encuentro; sin embargo, la mala realización de estas pueden provocar accidentes sexuales.

La mayor parte de los casos incluyen heridas o golpes que no requieren atención médica, sin embargo, también existen complicaciones que sí necesitan de atención clínica. Para conocer de estas lesiones, la ginecóloga Corina Hidalgo y el urólogo Jorge Saldaña, nos dan sus conocimientos de cómo se producen estas y qué hacer frente a ellas.

Laceración del frenillo

Las personas del sexo masculino tienen un frenillo en el glande del pene y cuando tienen relaciones sexuales fuertes, ese frenillo se tiende a desgarrar y empieza a sangrar, puesto que en él hay una arteria pequeña.

“Esta tiende a calmarse, de manera automática, al presionar con un dedo, pero si se vuelve más reiterativo, ya se aconseja ir a un médico urólogo para que se haga un tratamiento con láser y evitar que suceda”, dijo el urólogo Saldaña.

Fractura de pene

Esta se da cuando el cuerpo cavernoso del pene erecto se rompe, lo que ocasiona la fuga de sangre en él, formándose un hematoma. Esta lesión se produce por relaciones sexuales poco violentas.

“Pasa cuando la chica está arriba y saltando mucho. En un momento la vagina se sale del pene y no entra ahí y todo el peso de la otra persona cae en el miembro”, señaló el especialista.

Este tipo de accidente se reconoce por el sonido parecido al que se produce al descorchar una botella. Es doloroso, por lo que, en primer lugar, el especialista recomendó presionar bruscamente y luego dirigirse directamente a un centro especializado.

El médico mencionó que muchas veces la solución de este accidente es quirúrgica y que el pronóstico es excelente si la intervención es hecha dentro de las 24 horas. Por otro lado, si es que esta no se atiende a tiempo, puede dejar secuelas como problemas de erección o cuadros de disfunción eréctil.

Estrangulamiento del pene

Hay ciertos juguetes sexuales que se llaman anillos. Estos sirven para mantener la erección un poco más de tiempo y se colocan en la parte inferior del pene, ya que la sangre entra por la parte más interna hacia la parte más externa de la piel.

“La idea de usar esto es amarrárselo como un hilo en el dedo. Los anillos tienden a mantener la erección, pero también a inflamar al pene. Es peligroso porque pueden formarse coágulos y malograr el sistema de erección de la persona ”, dijo experto.

Por esta razón, el médico urólogo señaló que si la persona no se puede retirar el anillo tiene que ir a urgencia

Laceraciones vulvares o vaginales

En el caso de las personas con vagina, la laceración en la parte de la vulva o vagina es el accidente sexual más frecuente. Estas son como una especie de heridas que se producen cuando por distintas razones como la sequedad vaginal, incompatibilidad vaginal, atrofia vaginal, uso de anticonceptivos o síndrome de liquen, pero el motivo más común es la falta de lubricación.

Lo normal es no tener que acudir al médico por estas heridas, pero si se torna grande y dolorosa, la especialista recomendó ir a un centro de salud para poder recomendar una crema. Por otro lado, Hidalgo mencionó que las pacientes que tengan esta falta de lubricación, frecuentemente, deben acudir al ginecólogo para revisar que enfermedad se podría estar produciendo.

“Siempre yo digo que si tiene la necesidad de usar un lubricante vaginal con cada relación sexual deberían ir al ginecólogo, porque no debería ser considerado algo normal”, recalcó la ginecóloga.

Desgarros vaginales

El desgarro es la abertura de la piel. A diferencia de la laceración, son más grande y el sangrado es doloroso e intenso. Esta se puede dar por posiciones sexuales como la famosa “de perrito” o cuando la mujer está arriba; sin embargo, también se puede dar producto de violencia sexual, por eso se le tiene que consultar a la paciente.

“Una relación sexual, por más que sea brusca, es bien difícil que genere un desgarro”, resaltó la ginecóloga.

En cuanto a la atención, la médica mencionó que si el sangrado es menor que una menstruación en los primeros días de regla, no se tendría por qué acudir a una emergencia, pero si se ve que el sangrado no para, ahí sí se tendría que ir.

Objetos extraños introducidos

En este caso, tanto para personas con pene y vagina, al intentar el sexo anal pueden tener también accidentes. El más común es cuando se introducen objetos que no son juguetes sexuales indicados, como botellas de vidrio o desodorantes, estos se quedan atorados.

El colon no es que tenga un fin corto, ahí si se vuelve un problema. ”Cuando he visto que llegaban por problemas objetos extraños, muchas veces terminaban en una cirugía. El esfínter del ano está hecho para que salgan las cosas, no para meterlas”, señaló Corina Hidalgo.

Asimismo, la especialista contó que el objeto atorado más común es la tapa del desodorante, y por esta razón recalcó que es importante que, a nivel de sexo anal, siempre usen juguetes sexuales específicos, ya que estos tienen un tope.