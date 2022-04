¿Por qué las mujeres fingen orgasmos durante las relaciones sexuales?

Nos han inculcado malos hábitos sexuales. Por mucho tiempo, a las mujeres se les ha determinado un rol sumiso y complaciente, el cual solo debe fijarse en el placer del hombre y ser receptora del “potencial” de él.

Sin embargo, en estos tiempos, la satisfacción femenina ha tomado más protagonismo y se empiezan a deconstruir costumbres como la de fingir orgasmos para ellos. Para entender por qué las mujeres tienden a simular la llegada del clímax, la educadora sexual Sandra Campó y la psicosexóloga Pierina Vergara nos explican las razones.

¿Qué es el orgasmo para las personas con vulva?

El orgasmo para las personas que tienen vulva, no es muy diferente para quienes tienen pene. La psicosexóloga Vergara dice que el orgasmo es el punto más alto de la excitación y puede ser expresado de distintas formas.

“La expresión del orgasmo puede ser distinta para todas las personas. Por ejemplo, puede ser representado con llanto, con risa, con dolores en el cuerpo o con calambres, aunque este último es raro”, comenta la especialista en psicosexología para este diario.

En este sentido, para alcanzar el orgasmo se necesita autoconocimiento, práctica, estimulación y comunicación.

“Para poder llegar a este tiene que haber una estimulación adecuada. Tienes que estar relajada y haber un montón de comunicación. Por supuesto, si no sucede, no es la meta”, señala Pierina Vergara.

¿Por qué las mujeres fingen orgasmos?

Por el desconocimiento

La psicosexóloga Vergara apunta que algunas personas no llegan a experimentar un orgasmo y en el momento de la relación piensan que “debieron” tener uno .

Porque le da vergüenza no saber cómo llegar a un orgasmo

Sandra Campó indicó en una anterior entrevista para La República que las mujeres, normalmente, tienen la idea de que el objetivo final es llegar al orgasmo, y cuando no sabemos cómo hacerlo nos da vergüenza. “ Preferimos fingir porque tenemos esta presión encima que debemos llegar al clímax, ya que sino hay algo malo en nosotras mismas”.

Para que su pareja no se sienta mal

Esto se da porque la persona piensa que su pareja es la responsable de su placer . “Eso es un grave error. El orgasmo es una experiencia personal que ocurre en nuestro cuerpo, por lo tanto somos nosotras las dueñas de cada uno de nuestros orgasmos. Lo único que hace la otra persona que nos acompaña en un encuentro sexual es colaborar, contribuir y promover nuestro orgasmo”, subraya Campó.

No está disfrutando y quiere que termine la relación sexual

Campó comentó también que a lo largo de su experiencia ha encontrado que esta práctica es muy común. “ Esto está mal porque deberíamos ser capaces de terminar una relación sexual en el momento que ya no nos gusta o porque queremos acabar o cambiamos de opinión”.

¿Por qué debemos dejar de hacerlo?

Porque afecta la vida sexual de la mujer, ya que no nos permite comunicar o descubrir qué es lo que realmente nos gusta y nos mantiene en el rol de complacer. “Yo antes lo veía como un súper poder, pero luego me di cuenta que las que nos perjudicamos somos nosotras mismas al decirles que nos está gustando tal o tal práctica, que en realidad no nos está dando placer”, recalca Sandra Campó.

Asimismo, la psicosexóloga Vergara agrega que las mujeres no debemos seguir permitiéndonos encuentros insatisfactorios. Hay que dar oportunidad a la pareja —o parejas— para construir unas relaciones sexuales con mayor nivel.