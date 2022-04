¿Qué tan peligroso es el engrosamiento de pene y por qué muchos hombres optan por esa alternativa?

El tamaño del pene siempre ha sido un tema de debate en el mundo de la sexualidad. En una sociedad patriarcal, su grosor, tamaño, y forma ha sido relacionado con la virilidad. Mientras más se acerca el pene a las características ‘ideales’, se piensa que es más ‘capaz’ de satisfacer en el momento del coito.

Por eso, varios hombres buscan el tamaño perfecto recurriendo a la medicina para engrosar su pene; sin embargo, no siempre es lo recomendable. Para resolver esta duda, el urólogo Jorge Saldaña, de Urozen, y el sexólogo Christian Martínez nos ayudan con su opinión especializada.

¿De qué trata el engrosamiento de pene?

El engrosamiento se trata de poner entre la capa albugínea, que es una capa interna del pene, y la piel un material de relleno que puede ser ácido hialurónico, un líquido que no requiere un procedimiento extenso. Otra opción es agregar grasa corporal, que es parecido al procedimiento que se hace en el trasero, y, finalmente, mediante una matriz biológica, que se coloca como una venda debajo de la piel.

“Todas tienen sus pros y contras. La más económica siempre va a ser la liposucción (grasa corporal); sin embargo, la grasa —al ser un líquido— se puede movilizar y en algunos pacientes puede generar deformación. Lo mismo con el ácido hialuronico, pero el tema con este es que dura en el cuerpo un promedio de 18 meses, es decir, que se hace el engrosamiento y luego tiene que volverse a colocar porque se reabsorbe. En cuanto a la matriz biológica, es la más cara. Con decir que solo la matriz cuesta 10.000 soles, pero dura más tiempo”, dijo el doctor Saldaña.

¿Para qué pacientes es recomendable este proceso?

Para el especialista, es importante decirle al paciente cuál es el estado del pene. Bajo su experiencia, el 97% de hombres ha recurrido a la clínica con tamaños de penes normales y el 50% de ellos viene con la idea de que su pene es delgado, aunque no sea así.

“Tienen la presión subjetiva de que se sienten menos y en realidad es un tema de autoestima. Piensan que hay algo en ellos que está mal, cuando no tienen nada malo. Es importante que el paciente lo sepa y entienda que si lo hace es por estética o gusto personal”, comentó el urólogo.

Sin embargo, el doctor afirmó que sí hay pacientes a los que se recomienda este procedimiento, en específico para aquellos que poseen menos de 6 cm en grosor de pene cuando esta erecto, ya que con esta cirugía puede llegar a crecer 2 cm en circunferencia.

¿Por qué los hombres recurren a esta cirugía?

El sexólogo Christian Martínez señaló que no es raro que algunos hombres busquen estas cirugías, pues el miembro viril refleja la hombría de estos.

“Hemos crecido con la creencia de que un hombre con un pene grande es mucho más valiente, mejor amante y que puede dar placer a la pareja”, contó el experto.

El especialista argumentó que en las relaciones sexuales se ha creído que el hombre es el encargado de dar placer a la mujer, porque, supuestamente, una vagina “bien penetrada” va a sentir un orgasmo tanto como el hombre. Por tal motivo, en los años 90 y principios de los 2000 se pensaba que el pene largo era lo único importante; sin embargo, en estos años se ha derribado ese mito y se le da más importancia al grosor.

“Si su pareja no siente placer, creen que es un tema de su pene que no tiene el grosor o tamaño y comienzan a competir con juguetes sexuales. P or ello, es esencial que hombres y mujeres pasen por un proceso psicoeducativo sexual” , mencionó Martínez.

Por otro lado, mencionó que cualquier pene tiene la facilidad de generar satisfacción a una persona con vulva, ya que la vagina se amolda al tamaño del pene o cualquier cosa que se introduzca.

“No es un tema de grosor, sino de cómo se adapta. Puede generar incomodidad porque no está bien lubricada, no tiene excitación o quizá si tiene dolor de algún golpe o ITS”, agregó el terapeuta sexual.

Debido a esto, el sexólogo resaltó que lo más importante durante el coito es buscar un buen movimiento y cada pareja tiene que saber qué tipo de acción le genera más placer, ya que “más que el grosor, es cómo se estimulan las paredes de la vagina”.