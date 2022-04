Xoana González se realizó la vaginoplastia: ¿qué es y cuán recomendable es este procedimiento?

La modelo argentina Xoana González confesó orgullosa, a través del programa “Magaly TV, la firme”, que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal, un tipo de intervención estética al que algunas personas con vulva acceden con el objetivo de mejorar el aspecto de su zona genital.

González comentó que aquella cirugía le ha cambiado la vida; sin embargo, Corina Hidalgo, ginecóloga especialista en estética, resaltó para La República que este procedimiento no es apto para todas las mujeres y personas con vulva, por lo que se debe analizar correctamente si le conviene o no a una paciente.

¿Qué es la vaginoplastia?

Esta cirugía está pensada para las personas que han tenido un problema congénito el cual no ha permitido el desarrollo de una parte de la vagina. No obstante, la especialista señaló que ahora se usa también con fines estéticos.

“En estos casos, se usa para la reducción de la vagina en sí. Puede darse en pacientes, que, por ejemplo, han tenido algún trauma obstétrico al momento de dar a luz (como el prolapso), que tienen una amplitud mayor de la vagina o poseen poca complacencia al momento de tener relaciones sexuales”, dijo Hidalgo.

¿Para qué pacientes se recomienda la vaginoplastia?

La ginecóloga argumentó que es muy importante someterse una evaluación clínica previo a la realización de la cirugía, pues se tiene que determinar qué tipo de disfunciones tiene la paciente y si es una candidata a dicha intervención.

“Tenemos que hacer una buena evaluación del historial clínico antes de poder recomendarle a la paciente este tipo de procedimiento y ver la causa de fondo por la que se está haciendo. Si es que es por ella misma o porque tiene otra presión, lo cual es muy común lamentablemente. Como todo procedimiento, tiene sus pro y sus contras”, afirmó la experta.

De la misma forma, Corina Hidalgo remarcó que, a título personal, prefiere realizar la cirugía en pacientes con prolapso en la pared anterior, que va acompañado de incontinencia. Si la paciente posee otra disfunción, la especialista recomienda otros procesos.

“Existen otros tratamientos que nos permiten no realizar la vaginoplastia, como el láser ginecológico, que permite mejorar la lubricación y amplitud vaginal; además, es un procedimiento que no necesita corte y no es doloroso y no tiene una recuperación marcada. También están los ejercicios de reforzamiento del suelo pélvico y eliminar factores de riesgo como el fumar, la obesidad o ejercicio inadecuado”, mencionó la ginecóloga.

Beneficios y riesgos

En cuanto a los beneficios, la especialista resaltó que pueden ser variados, pero son más notorios cuando la razón de la cirugía es por una amplitud vaginal, debido a que es más notorio en las relaciones sexuales.

Por otro lado, enfatizó que, como toda cirugía, tiene sus riesgos, por lo que este procedimiento debe realizarlo un profesional entrenado.

“La paciente tiene que saber que hay riesgos. Si se toca la vejiga, puede tener complicaciones vesicales y la paciente pueden terminar con sonda; si se toca alrededor del rectom, pueden haber fístulas”.

¿Qué diferencia tiene la vaginoplastia con la labioplastia?

Así como la vaginoplastia, la labioplastia también es una operación quirúrgica estética que se utiliza para el rejuvenecimiento vaginal.

“La vaginaplastia utiliza técnicas para la parte interna de la vulva; en cambio, la labioplastia se detiene en los labios mayores y menores para reducir lo que es la hipertrofia”, expresó Corina Hidalgo.

En la misma línea, la Dra. Sara Castañeda Patiño, médico especialista en ginecología, cosmetoginecología y balance hormonal, indicó, en una entrevista anterior para el diario, que este procedimiento se realiza cuando la paciente siente una incomodidad en el área. Por ejemplo, en la zona de su ropa interior, cuando hace ejercicios o incluso al momento de tener relaciones sexuales.

Asimismo, al igual que la Dra. Hidalgo, Castañeda describió que es muy importante que la labioplastia la realice un experto, pues un mal procedimiento podría tener generar pérdida de sensibilidad. “Esta ocurriría solo si es una cirugía mala; es decir, si hubo mutilación (exceso de recorte). Para eso existen técnicas específicas”, afirmó.

Finalmente, la ginecóloga Corina agregó que todas estas cirugías son de carácter rehabilitador si es la que paciente posee una disfunción.