Más de la mitad de nacimientos en los últimos 5 años en Perú no fueron planeados, según UNFPA

Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales. La realidad en Perú es similar: 52,1% de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años no fueron planificados en el momento de la concepción , según el último informe de la UNFPA “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales”. Es decir, uno de cada dos nacimientos ocurridos no fueron intencionales.

“ Es un reporte de lo que sucedió antes del embarazo: falta de acceso a información, educación sexual y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad. Es un reporte sobre las conversaciones no sostenidas con sus parejas, las relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual. Sobre los factores y normas sociales que propician una valoración desigual y discriminatoria sobre el rol y los derechos de las niñas y mujeres que no contribuyen a su autonomía corporal y capacidad de agencia. Y las lamentables consecuencias que afectan la vida de niñas y mujeres, de sus familias y sus comunidades”, señala la UNFPA.

El documento advierte que esta crisis de derechos humanos tiene consecuencias profundas para las sociedades, las mujeres y las niñas y la salud mundial, ya que más del 60% de los embarazos no intencionales terminan en aborto , y se estima que el 45% de estos son inseguros y producen el 13% de todas las muertes maternas.

De acuerdo a los registros administrativos del Ministerio de Salud, citados por el organismo de la ONU, el número de partos en niñas menores de 15 años aumentó de 1.158 a 1.438 entre 2020 y 2021. Cabe resaltar que cerca de la mitad de partos ocurridos en las adolescentes de 15 años podrían haber sido concebidos cuando eran menores de 15 años.

Es importante recalcar que el embarazo en una niña de 14 años o menos edad es, en todos los casos, consecuencia de una violación sexual, según lo establecido por la legislación peruana. “Las niñas con menos recursos tienen cinco veces más posibilidades de quedar embarazadas; y ser madres profundiza esta situación, entrando así en un círculo vicioso de pobreza”, declara Hugo González, Representante del UNFPA en Perú.

Causas de los embarazos no intencionales

La desigualdad de género y el estancamiento del desarrollo económico, de la mano de la pobreza, se traducen en altas tasas de embarazos no intencionales: a escala mundial, se estima que 257 millones de mujeres que quieren evitar la gestación no usan métodos anticonceptivos seguros y modernos.

En el contexto nacional, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos pasó de 53 % en el año 2015 al 55.0 % en el año 2020, la cual es una de las más bajas de la región.

Otros factores que influyen en los embarazos no intencionales son:

La falta de información y servicios de salud sexual y reproductiva.

Ausencia de educación sexual integral.

Opciones anticonceptivas inadecuadas para los cuerpos o circunstancias de las mujeres.

Normas perjudiciales y estigma alrededor del control por parte de las mujeres de su fecundidad y sus cuerpos.

La violencia sexual y la coerción reproductiva.

Actitudes prejuiciosas o humillación en los servicios de salud.

Todos estos factores reflejan la presión impuesta por las sociedades sobre las mujeres y las niñas para que se conviertan en madres. Un embarazo no intencional no necesariamente es un fracaso personal, y se puede deber a la falta de autonomía permitida por la sociedad o al valor que se da a las vidas de las mujeres, de acuerdo a la UNFPA.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).