Amy Gutiérrez indicó que se siente pansexual: ¿de qué se trata esta orientación sexual?

La cantante salsera Amy Gutiérrez visitó el set de grabación del programa que se transmite por YouTube llamado “Preguntas que arden”, conducido por el actor Christopher Gianotti, el pasado 18 de marzo. El conductor le hizo una serie de preguntas, entre las que se dejó entrever la orientación pansexual de la cantante.

“Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’. (…) Yo no te puedo decir que soy bisexual, pero tampoco puedo decir que soy de un solo género. Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. (…) Por ahora, solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, señaló Gutiérrez.

¿Qué es la pansexualidad?

En primer lugar, cabe tener en cuenta que dentro de la explicación de la sexualidad humana se encuentra la identidad de género, que se refiere a cómo uno se identifica sin tener en cuenta los órganos genitales; la orientación sexual, que tiene que ver con la atracción sexual o romántica que pueda tenerse por otra persona; y el sexo, que es el conjunto de características fisiológicas y anatómicas de una persona.

Teniendo en cuenta ello, la pansexualidad es un tipo de orientación sexual. Según el portal web Planned Parenthood, esta palabra proviene del griego (“pan” se traduce como “todos”). De esta forma, el término pansexual se usa para describir a una persona que se siente atraída por otras sin importar su género.

“A alguien pansexual le atraen las cualidades de una persona (su manera de pensar, personalidad, valores, humor, belleza, etc.), más allá de su género u orientación sexual. Mejor dicho, le atraen las personas por lo que son, por su individualidad y por ser únicas”, señala el portal web.

¿En qué se diferencia la pansexualidad de la bisexualidad?

Planned Parenthood indica también que las personas suelen confundir este tipo de orientación sexual con la bisexualidad; sin embargo, esta idea es errónea. Según Libres e Iguales de las Naciones Unidas, la bisexualidad se refiere a la orientación sexual de “personas que se sienten atraídas emocional, romántica o sexualmente hacia personas de cualquier sexo”.

En esta misma línea, Pamela Vallejos, activista, comunicadora social y creadora de soybisexual.pe, indicó en su Instagram que “ser bisexual significa que no sientes atracción hacia un solo género. Muchas personas bi sentimos atracción hacia dos o más géneros, no solo hombres y mujeres”