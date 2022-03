¿Qué pasa si no tomas la pastilla anticonceptiva a la misma hora?

La pastilla anticonceptiva es considerada como uno de los métodos más seguros para prevenir el embarazo, ya que según los datos del Ministerio de Salud tiene una efectividad de 99,70%, si se usa correctamente. Lo único que tienes que hacer para asegurar su eficacia es tomar tu pastilla todos los días a la misma hora y sin omitir ninguna dosis. Pero, ¿qué pasa si no la ingieres en el mismo horario? ¿dejan de funcionar?

Para saber cuál es el riesgo de tomar la pastilla anticonceptiva fuera de la hora, hay que entender la función que cumplen los anticonceptivos orales. Estos básicamente hacen que el moco cervical que está presente dentro del útero se espese, impidiendo la unión de los espermatozoides con el óvulo y evitando la ovulación, así lo explica la obstetra y directora del centro Anacer, Amelia Salirrosas. En ese sentido, dependiendo del tipo de pastilla que estés usando (la píldora combinada de estrógeno y progestina, o la píldora de solo progestina) y del número de horas de retraso, es que se tiene que tomar acción.

Pastilla anticonceptiva combinada: ¿qué pasa si no la tomo a la misma hora?

Las píldoras anticonceptivas orales combinadas contienen estrógeno y progestina. Generalmente, las píldoras “activas”; es decir las que contienen hormonas, se toman por 21 días, seguidos de un periodo de 7 días libres, durante el cual se toman unas píldoras de placebo que no tienen carga hormonal. ¿Qué sucede si no tomo este tipo de pastillas anticonceptivas a tiempo?

Las píldoras anticonceptivas combinadas contienen estrógeno y progestina. Foto: Salud180

Según Amelia Salirrosas, si tomas la pastilla dos horas, cuatro horas o incluso 20 horas después de su horario establecido, no corres el riesgo de quedar embarazada. Pero si pasan las 24 horas, debes tomar inmediatamente la píldora que le corresponde ese día y el anterior, es decir, dos al mismo tiempo .

“Hasta las 48 horas no hay riesgo. El problema está cuando la persona se olvida de tomar más de ese tiempo. Ahí es donde la mujer debe tomar dos píldoras juntas y cuidarse usando otra método no hormonal, como por ejemplo, el preservativo. Esto si es que va tener relaciones sexuales porque estaría en riesgo de quedar embarazada independiente o no si corresponde a su fecha en que está ovulando”, aclara la especialista.

Además, en este caso especifico, si te falta tomar pocas píldoras activas; es decir, al momento del retraso estabas en la píldora número 17, 18 o más, debes descartar las que son placebo y continuar tomando las que tienen hormonas, aunque esto implique abrir otro blíster, señala Salirrosas.

“La idea es que se mantenga la protección hormonal que haga que la persona no ovule y que el moco se mantenga espeso. Ese es el objetivo de que deseche las píldoras que son placebo”.

A pesar de poder tomar estas medidas para disminuir el riesgo de embarazo ante un caso de olvido o retraso en la toma de la pastilla anticonceptiva, la ginecóloga Corina Hidalgo, recomienda que es mucho mejor ser disciplinada y evitar estos inconvenientes, ya que según lo señala “ mientras mejor tomes las pastillas, o sea mientras más puntual seas y haya menos olvido, el anticonceptivo mantiene una eficacia optima , pero si te olvides de la pastilla vas a disminuir la eficacia del método”.

¿Qué pasa si no tomé a la misma hora la pastilla anticonceptiva de solo progestina?

En el caso de la pastilla anticonceptiva de solo progestina, la situación es muy diferente. Tal como lo explica la especialista Corina Hidalgo, “la eficacia óptima de este tipo de pastilla anticonceptiva es del 92%, o sea es mucho menor que una pastilla anticonceptiva combinada, por lo que con la progestina definitivamente se tiene que ser super puntual a la hora de tomarla”.

Pero, ¿que sucede si de todas formas me olvidé de tomarla? De acuerdo con la obstetra Amelia Salirrosas, si solo son dos o cinco horas de retraso, la ingieres inmediatamente y no corres el riesgo de quedar embarazada, pero si te olvidaste por más de 12 horas, ahí es donde surge el problema. “Lo mejor en esos casos es tomar un anticonceptivo de emergencia, así hayas o no tenido relaciones durante ese periodo de tiempo. Eso es porque la función que tiene este método es diferente, ya que solo tiene progesterona y no estrógenos”, recomienda Salirrosas.

En ese sentido, si la mujer toma las pastillas anticonceptivas correctamente y a la misma hora el grado de eficacia es muy alta, pero si lo hace de forma inconsistente, el riesgo de embarazo es mayor y eso se ve reflejado en las estadísticas. Según, la especialista Salirrosas, “solo el 0,3% de las mujeres que utilizan este método anticonceptivo correctamente durante un año quedan embarazadas, mientras que esta cifra aumenta a un 9% cuando se realiza de forma irregular”.

Por eso, solo si tienes la disciplina para hacer uso de este método debes optar por él, pero si no, existen otras opciones que puedes elegir como por ejemplo los parches, la ampolla de los tres meses, el dispositivo intrauterino, entre otros.

¿No tomar la pastilla anticonceptiva a la misma hora crea desordenes hormonales?

Existen muchos mitos entorno a las pastillas anticonceptivas, una de ellas es que crea desordenes hormonales cuando se toma a destiempo. Sin embargo, según la especialista Salirrosas, esto no es del todo cierto, ya que no tomar las píldoras combinadas a la misma hora no generan ningún tipo de alteración en tu ciclo menstrual o hormonal ni tampoco en el riesgo de quedar embaraza. Esto siempre y cuando, el tiempo de retraso no exceda las 48 horas y se tomen las medidas anteriormente expuestas.

¿Qué otras circunstancias reducen la eficacia de la pastilla anticonceptiva?

La obstetra Amelia Salirrosas asegura que la eficacia de la pastilla anticonceptiva se reduce cuando una mujer utiliza, al mismo tiempo, medicamentos que puedan reducir el efecto anticonceptivo. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis hay ciertos antibióticos que compiten con la porción de estrógenos. Lo mismo sucede con mujeres que sufren gastritis o reflujo.

“En estos casos, las mujeres deben decirle a su médico que está haciendo uso de estos fármacos, para que pueda optar por otro método”, recomienda Salirrosas.

La especialista, Corina Hidalgo también añade que la efectividad de la pastilla disminuye cuando la mujer presenta vómitos, diarrea o síndrome de mala absorción. “El usos de cigarro y la obesidad también son factores importantes”, señala.

Consejos para evitar olvidarte de tomar tu píldora