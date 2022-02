¿Por qué se producen los gases vaginales y qué hacer para evitarlos?

Miedo, vergüenza, ansiedad y sorpresa. Esas son algunas de las cosas que una persona con vulva siente cuando, durante una relación sexual, aparecen los silenciados gases vaginales. No se trata de algo extraño o desagradable, sino de una presencia fisiológica y cotidiana en la intimidad.

Si también te has preguntado qué ocasiona que los gases vaginales aparezcan y cuáles son los pasos a seguir para controlarlos o evitarlos, esta nota es para ti.

¿Por qué aparecen los gases vaginales?

En diálogo con La República, la ginecóloga Corina Hidalgo explicó que normalmente los gases o flatos vaginales se producen cuando existe una debilidad del suelo pélvico o de aquellos músculos y ligamentos ubicados en la parte inferior del abdomen. Para la especialista, esto se puede deber a los siguientes factores:

El paso de los años

Los cambios anatómicos o cuando una persona con vulva sube o baja de peso abruptamente.

Luego de un embarazo o parto.

Tener hiperlaxitud o una mayor amplitud vaginal.

Hidalgo también considera que los flatos vaginales aparecen con mayor facilidad durante las relaciones sexuales. Estos se pueden manifestar junto a la poca complacencia; es decir, al no sentir tan satisfactoria la penetración durante una “entrada y salida de aire” de la vagina. “Obviamente no van a tener mal olor porque no vienen del intestino. No hay bacterias que estén allí en intercambio, ni nada por el estilo. Lo que sí va a haber es el sonido, que es muy característico ”, resaltó.

En ese sentido, en consulta con este medio, la sexóloga clínica Ecjoyster Barradas detalló que, durante la penetración o bombeo, muchas veces aparecen estos gases porque los músculos vaginales están flácidos y, de esa manera, facilitan la entrada del aire que, luego, es expulsado como flato.

¿Qué hacer o a qué poses recurrir para evitarlos?

En caso los gases aparezcan de vez en cuando, para la Dra. Hidalgo, no hay mucho de qué preocuparse. Sin embargo, si estos se hacen muy frecuentes y van acompañados de una disfunción sexual, la paciente deberá acudir a alguna especialista.

De acuerdo con la Dra. Barradas, esta situación es tan común porque es inevitable que, cuando la vagina se llena de gases, estos no puedan salir. “Que no lo tomen como algo malo, simplemente es una situación que se puede presentar en cualquier momento de la vida. En cualquier momento del encuentro sexual”, compartió.

Según la también vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Sexología Médica, para controlar la presencia de esos gases se deben fortalecer los músculos de la vagina con las siguientes recomendaciones:

Aplicar los ejercicios de Kegel

Realizar abdominales bajos

Ejercitar las piernas

Además, la experta sugirió que, la pose que, probablemente, produzca menos gases es la que permita que la vagina realice movimientos hacia abajo. No obstante, la especialista confía en que siempre “se corre el riesgo” de que los flatos aparezcan. “No hay ninguna posición que yo diga ‘esta es de preferencia para que no ocurra ello’, puede ocurrir en cualquier posición”, advirtió.

Por su parte, la Dra. Hidalgo recomendó que, ante todo, no se debería sentir vergüenza porque es algo que le ocurre a cualquiera. “Y si estamos con una persona de confianza, pues nos tenemos que reír al respecto”, subrayó.

Asimismo, para la ginecóloga, es necesario acudir a una especialista en suelo pélvico para evaluar qué causas traen el problema. “De acuerdo al examen físico que podamos encontrar en consulta, vamos a definir qué patología va acompañada de los flatos vaginales, y frente a eso se le da un tratamiento adecuado”, finalizó.