¿Cuál es la importancia del uso del condón en relaciones sexuales entre personas con vulvas?

Muchas de las sociedades actuales piensan en el sexo desde una perspectiva heterosexual y cisgénero, lejos de acercarse a la realidad de las relaciones sexuales que mantienen quienes conforman la diversidad sexual, tales como los encuentros entre personas con vulva.

Ello responde a una escasa o nula educación sexual integral (ESI) con enfoque de género, que pone en riesgo la salud sexual de las personas con diferentes orientaciones e identidades de género, al no brindar información adecuada para este sector.

Así como existen los preservativos que deben utilizarse entre las parejas heterosexuales, también los hay para el sexo entre las personas con vulva. A propósito del Día Internacional del Condón, especialistas detallan la importancia de su uso en las relaciones sexuales de esta población.

En consulta con La República, la sexóloga Eirelyn Gómez destacó que es importante que las personas con vulva sepan que existe un condón para ellas porque esto evita la presencia de infecciones de transmisión sexual (ITS) . Sin embargo, la realidad es otra. En conversación con este medio, la sexóloga Carolina Motta lamentó que, actualmente, “un mínimo porcentaje de la población, pero muy mínimo, incluso personas que trabajan en sexología” no conozcan o no tengan acceso a este tipo de productos.

Para Gómez, existen distintas desventajas que dificultan el acceso a los preservativos entre las personas con vulva. De acuerdo con la especialista, además de no ser tan fáciles de conseguir, estos condones son muy costosos . Esto se debe a que el material es distinto y son mucho más grandes que los masculinos. “El Ministerio de Salud los distribuye de forma gratuita esa es otra información que casi no se sabe”, resaltó.

La experta en sexología también precisó que, generalmente, los condones para personas con vulva se adquieren más “en boutiques para adultos o sex shops”. Además, Gómez contó que vienen en paquetes de tres y pueden costar entre 30 y 35 soles. “De hecho, acá en Perú solo conozco los del Estado y uno que distribuye la marca Prudence, no conozco otra marca que los distribuya”, detalló.

¿Qué otros preservativos pueden usar las mujeres y disidencias?

Carolina Motta considera que para evitar que el sexo sin protección produzca alguna ITS o enfermedad de transmisión sexual (ETS), las personas con vulva pueden recurrir a otros preservativos como las bandas de látex. Para la exconductora del programa radial Entre sábanas, este producto no solo sirve para el sexo oral, sino que puede usarse para tener contacto de vulva a vulva e, incluso, puede ser de muchos materiales.

Según la sexóloga, además del condón vaginal, la banda de látex es el único método de protección, durante el acto sexual, que realmente sirve. En ese sentido, Motta agregó que también existen preservativos para dedos, pero no los recomienda porque, en caso exista penetración manual, resulta más cómodo usar un guante de látex.

¿Cómo usar un condón femenino?

La efectividad del condón femenino es del 95%. Un buen resultado dependerá también del correcto uso del método anticonceptivo.

Verifica la fecha de vencimiento: Si el condón estuviera vencido, no lo uses porque podría romperse. Asimismo, fíjate antes de utilizarlo en que no esté roto o dañado.

Si el condón estuviera vencido, no lo uses porque podría romperse. Asimismo, fíjate antes de utilizarlo en que no esté roto o dañado. Distribuye el lubricante que tiene el empaque alrededor de todo el preservativo. Hazlo cuidadosamente.

el lubricante que tiene el empaque alrededor de todo el preservativo. Hazlo cuidadosamente. Abrir el empaque con cuidado: Evita usar los dientes porque podrías dañarlo. Observa detenidamente la flechita que se ubica en la parte superior y por allí abre el envase.

Evita usar los dientes porque podrías dañarlo. Observa detenidamente la flechita que se ubica en la parte superior y por allí abre el envase. Verifica que tenga un anillo en su interior: Te darás cuenta que el preservativo femenino es mucho más grande que el masculino. Verifica que tenga un anillo en su interior y que sea maleable.

Te darás cuenta que el preservativo femenino es mucho más grande que el masculino. Verifica que tenga un anillo en su interior y que sea maleable. Introducirlo en los genitales: Busca una posición cómoda. Ahora, con una mano separa ligeramente los labios de tu vulva, y con la otra empuja suavemente el condón femenino hacia el interior de la vagina.

Busca una posición cómoda. Ahora, con una mano separa ligeramente los labios de tu vulva, y con la otra empuja suavemente el condón femenino hacia el interior de la vagina. Asegurarse de que está bien puesto: Tienes que ver que el anillo del preservativo quede fuera de la vulva, de tal manera que proteja los órganos sexuales externos.

Tienes que ver que el anillo del preservativo quede fuera de la vulva, de tal manera que proteja los órganos sexuales externos. ¿Cómo retirarlo?: Agarrando el aro del condón, solo hay que girarlo un poco y retirarlo con cuidado para que no se derrame ningún fluido.

¿Cómo usar el condón femenino? Foto: Planned Parenthood

Ventajas de usar un condón femenino