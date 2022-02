¿Cuáles son los tipos de preservativos y por qué es importante usarlos?

Usar preservativo durante las relaciones es fundamental, pues este es el único método anticonceptivo que previene embarazos y también posee la función de prevenir la contracción de un virus (ITS) o una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Si bien el condón masculino es el más frecuente entre los hombres (97% de eficacia), también existe el femenino con una efectividad del 95%.

Este elemento de seguridad durante las relaciones sexuales ofrece una variedad de opciones para obtener mayor placer o sensibilidad. El sexólogo Christian Martinez nos ofrece recomendaciones para el uso y la elección del tipo de condón a utilizar.

¿Cuál es la importancia de usar condones?

Para el sexólogo Martinez, la importancia de usar el condón no solo implica el evitar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado, sino que el preservativo también ofrece seguridad al saber que se utiliza un método anticonceptivo que protege. “Esa seguridad nos va generar placer en las relaciones sexuales”, apuntó.

Me pongo el condón y pierdo la erección, pero es lo contrario, ya que la base del condón aprieta y ello conlleva a que se den mejores erecciones. Por otro lado, el mito de que no se siente igual es falso porque el placer no solo se da a través del glande, sino que es algo psicológico y del momento.

El Día del Condón fue creado para impulsar el uso del preservativo como método anticonceptivo y para prevenir enfermedades. Foto: EFE

Tipos de condones

Condones lubricados: estos vienen con una fuerte dosis de lubricante en la parte exterior. Puede encontrarse en casi todos los tipos de condones (látex, poliuretano o piel de cordero). Tiene el objetivo de evitar el uso de un lubricante extra; sin embargo, puede emplearse de ser necesario. Condones con retardante: en este caso, el preservativo tiene benzocaína, un anestésico que provoca una insensibilización superficial en el pene, lo que teóricamente podría añadir algo de tiempo antes de la eyaculación. Condones con protuberancias: visualmente se puede observar que estos contienen como unos puntitos, espuelas o estrías, que están estratégicamente diseñados en lo largo del preservativo para favorecer la excitación femenina. Condon con espermicida: estos condones contienen nonoxinol-9, un ingrediente que tiene el espermicida, con el objetivo de matar o paralizar al esperma. Sin embargo, según Planned Parenthood, dicho elemento puede irritar los tejidos genitales (la piel de tus genitales) sensibles, especialmente si lo usas varias veces al día. Esta irritación hace que el riesgo de contraer VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) sea más alto. Condones extrafinos: los preservativos ultrafinos, extrafinos, sensitivos o de contacto total (según sea la marca) presentan un 20% menos de grosor que los preservativos clásicos. Su objetivo es ofrecen una experiencia con mayor sensibilidad al usuario y garantizar la adecuada seguridad. Condones de calentamiento: los condones que se calientan están unidos con lubricación que tiene ingredientes para inducir una sensación de calor para el usuario y su pareja cuando entran en contacto con la piel. La mayoría son de látex, por lo que se recomienda no usar si es alérgico. Condones XL: la mayoría de los condones son tan elásticos y tan largos que podrían llegar fácilmente a su antebrazo. Sin embargo, si se siente cierta incomodad con los normales (apretado o corto para su pene), se puede optar por los de talla XL que están diseñados con un mayor tamaño que el estándar. Condones con sabores: usar un condón durante el sexo oral ayuda a disminuir la sensibilidad y añadirle un sabor agradable para disfrutar por más tiempo, pero también es una decisión acertada en lo que respecta al sexo seguro. Condones sin látex: principalmente fue creado para aquellos que tienen sensibilidad o alergia al látex. Estos son del material polisopreno y constituyen la opción adecuada, ya que aportan toda la protección contra ETS y embarazos no deseados sin sacrificar el placer. Condones femeninos: estos condones se colocan dentro de la abertura vaginal, lo que puede requerir un poco de práctica para lograrlo.

Para escoger el tipo de condón, el sexólogo recomendó que las personas con pene compren condones y lo usen solos: “Es bueno que se lo coloquen para que se masturben, vean cómo se siente y exploren. Así se familiaricen con el condón para que luego, cuando toque el momento, no estén probando recién”.

Recomendaciones de uso