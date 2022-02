Placer seguro: ¿qué objetos pueden ser peligrosos para masturbarse?

La palabra masturbación es muy conocida, pero al mismo tiempo estigmatizada, sobre todo si dicha práctica es realizada por mujeres, más que por hombres. No obstante, poco a poco se está volviendo habitual escuchar este término -que nos ofrece una dosis de placer- , ya sea en pareja o solos. Nada es excusa para no adentrarnos al fascinante mundo de la sexualidad y vivirla plenamente.

Por ello, si quieres experimentar esta sensación y buscas nuevas formas de explorar tu cuerpo, aquí te contaremos cuáles son los objetos aptos para masturbarte, así como de otros detalles que serán de tu total interés. Sigue leyendo.

¿Con qué objetos sí es seguro masturbarse?

En diálogo con La República, la sexóloga Carolina Motta señaló que los artículos más seguros para masturbarte son los que se encuentran fabricados específicamente para esa función “que son los juguetes sexuales o juguetes para adultos”.

No obstante, la experta indicó que la categoría de juguetes sexuales no son los únicos que se pueden utilizar, pues “en casa hay muchas cosas que también podemos usar”, opinó.

“También algún objeto que tengas en casa y quieras probar. Mi recomendación para ambos sexos es usar preservativos tanto para juguetes caseros como para juguetes para adultos ”, sostuvo en conversación con este diario.

Por el contrario, ¿cuáles son los objetos no recomendables para masturbarse?

Si bien existen artículos especialmente diseñados para masturbarse, en caso de que no tengas uno y quieras probar algún objeto en casa, la sexóloga pidió tener criterio a la hora de emplearlo. “Hay que tener criterio en el uso de todo tipo de juguetes, que no corte o no corras el riesgo que quede dentro de tu cuerpo, cero vidrio casero” , sugirió.

En esa línea, al referirse al órgano sexual femenino, señaló que “casi todo lo que entra en la vagina puede salir” ; sin embargo, “no puedes introducir algo cuadrado o que tenga muchos ángulos porque corres riesgos de no poder sacarlo”, recomendó. Por el lado de los hombres, pidió tener cuidado con algún objeto que pueda generar quemadura por roce en el pene.

Uso de aparatos vibradores: ¿es correcto o no?

Sobre el uso de aparatos vibradores no diseñados para masturbarse; es decir, objetos que cumplen otra función que no es la de generarse placer, l a experta señala que se pueden usar, no solo en los genitales sino en alguna otra zona erógena.

“Cualquier cosa que vibre puede estimular a hombres y mujeres, y no solo en los genitales, también en cualquier zona erógena del cuerpo, las vibraciones pueden estimular pezones y tetillas, labios, orejas, cuello, etc. También es válida la recomendación anterior de ponerle preservativo”, puntualizó.

Beneficios de la masturbación en mujeres y hombres