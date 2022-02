¿Puedo tener relaciones sexuales después de la vacuna?

La vacuna contra la COVID-19 puede generar efectos secundarios que provocan malestar en las personas que se la colocan, por lo que ocasionaría que estas no puedan realizar actividades que requieran de esfuerzo como tener relaciones sexuales o hacer deporte.

Para aclarar si es recomendable o no tener sexo luego de la vacuna, la Dra. Pierina Vilcapoma, especialista en infectología, nos precisa si existen contraindicaciones.

¿Puedo tener sexo luego de la vacuna?

No hay ninguna contraindicación para tener relaciones sexuales el mismo día que se coloca la vacuna contra la COVID-19. “Si las personas no tienen ningún efecto colateral como fiebre, dolor de cabeza o malestar general pueden, normalmente, tener relaciones sexuales. Pero si presentan algún tipo de malestar lo mas aconsejable es que hagan reposo y no tengan ni una actividad física extrema”, señala especialista

¿Si tengo relaciones sexuales puedo generar efectos secundarios en mi cuerpo?

“No, los efectos secundarios que se generan a raíz de la vacuna están relacionados directamente con la inyección, como el dolor en el punto de inyección o algunas respuestas inmunológicas como el dolor de cabeza o malestar general. El tener relaciones sexuales no debe variar ni uno de estos efectos secundarios”, enfatiza la doctora.

¿Es necesario tomar reposo luego de la vacuna?

La infectóloga indicó que no es necesario tomar reposo luego de la vacuna, solo si se presenta algún síntoma.

Por otro lado, la especialista resaltó que los síntomas sí varían según el numero de dosis que se ponga.”Se ha visto que los pacientes que se han puesto su dosis de refuerzo (3er dosis) han presentado con mas frecuencia efectos colaterales. Sin embargo, todo siguen siendo de gravedad leve”, recalcó.

Finalmente, Vilcapoma indicó que si presentaban algún efecto secundario se podría tomar antiinflamatorios no esteroideos o paracetamol. En el caso de tener fiebre se puede tomar paracetamol o acetaminofen.

