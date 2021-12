PornHub sacó su ranking 2021 y esto es lo que los peruanos buscan con más frecuencia

Por octavo año consecutivo, PornHub lanzó su ranking anual de este 2021 sobre las tendencias, los términos más buscados, los actores y actrices más vistos y un recuento de todo lo que ocurrió este año. Si bien Perú no se encuentra dentro de los 20 países que más tráfico le dan a la web, la plataforma dio a conocer que el término más buscado por los peruanos fue “lesbians” lesbianas en español). A continuación, sigue leyendo la nota para conocer todos los detalles.

Ante este escenario, la sexóloga Eirelyn Gomez explica que las personas escogen esta categoría porque está relacionado con la sensualidad.

“Tanto a hombres como a mujeres les excita la sensualidad que emiten dos mujeres juntas. Lo que no quiere decir que las mujeres que ven porno lésbico sean lesbianas, esto no tiene nada que ver. De hecho, una de las preguntas que más me hacen es: ¿si no soy lesbiana por qué disfruto del porno? Y ahí esta la respuesta. Disfrutas por la sensualidad y porque imaginas que entre ellas, eres tú la persona que más esta disfrutando de sus estímulos”, resalta la especialista.

Asimismo, la experta recordó que al momento de elegir un producto pornográfico, las personas suelen seleccionar según sus intereses y gustos sexuales. “Generalmente, la mayoría de hombres suele elegir tríos de dos mujeres y un hombre, en el caso de hombres heterosexuales es muy común”, finaliza Gomez.

Recomendaciones para disfrutar de una pornografía sana:

Entender que la pornografía es una película de ficción sobre el sexo y que la vida real no es como el porno.

Comprender que no a todas las personas les gusta lo mismo que se ve en el porno, por ello, no debes tomar como referencia para las relaciones sexuales propias.

No ver pornografía en exceso, es decir, que se deje de hacer actividades diarias por verlo.

No acostumbrarse a masturbarse junto con la pornografía, ya que puede crear una fijación.

Conoce 6 rituales de Año Nuevo para tener suerte en el sexo

Lencería roja

Usar lencería roja es el ritual más clásico, ya que este color está asociado con el amor y la pasión. Será más efectivo si la ropa es nueva y regalada. Asimismo, puedes añadir un listón rojo amarrado a la cintura por si quieres atraer buenas relaciones sexuales.

Besar a un desconocido

Este ritual es muy famoso en Francia, pero no significa que no puedes realizarlo en cualquier lugar donde te encuentres. Consiste en besar a la primera persona desconocida (del género que te atraiga) en Año Nuevo y así asegurar que no te falte amor y sexo en los próximos meses.

Velo de árbol

Una cábala un poco extraña para conseguir novio o matrimonio y asegurar la química sexual es conseguir un vestido de novia y un velo —no importa el precio, modelo o material— y en la noche del 31 de diciembre ponérselo a tu árbol de Navidad. Debe permanecer ahí hasta el 1 de enero. De esta manera, atraerás el amor y los mejores orgasmos.