PornHub sacó su ranking 2021 y esto fue lo que más buscaron los peruanos

Por octavo año consecutivo, PornHub lanzó su ranking anual de este 2021 sobre las tendencias, los términos más buscados, los actores y actrices más vistos y un recuento de todo lo que ocurrió este año. Si bien Perú no se encuentra dentro de los 20 países que más tráfico le dan a la web, la plataforma dio a conocer que el término más buscado por los peruanos fue “lesbians” (lesbianas en español).

Ante este escenario, la sexóloga Eirelyn Gomez explica que las personas escogen esta categoría porque está relacionado con la sensualidad.

“Tanto a hombres como a mujeres les excita la sensualidad que emiten dos mujeres juntas. Lo que no quiere decir que las mujeres que ven porno lésbico sean lesbianas, esto no tiene nada que ver. De hecho, una de las preguntas que más me hacen es: ¿si no soy lesbiana por qué disfruto del porno? Y ahí esta la respuesta. Disfrutas por la sensualidad y porque imaginas que entre ellas, eres tú la persona que más esta disfrutando de sus estímulos”, resalta la especialista.

Asimismo, la experta recordó que al momento de elegir un producto pornográfico, las personas suelen seleccionar según sus intereses y gustos sexuales. “Generalmente, la mayoría de hombres suele elegir tríos de dos mujeres y un hombre, en el caso de hombres heterosexuales es muy común”, finaliza Gomez.

Recomendaciones para disfrutar de una pornografía sana: