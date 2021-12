Conoce 6 rituales de Año Nuevo para tener suerte en el sexo

Antes de que un año termine muchos de nosotros buscamos las mejores cábalas y nos dejamos llevar por los rituales que aseguran atraer buenos pronósticos en nuestras vidas con respecto al amor, dinero, viajes, trabajo, nuevas amistades y también sexo. Todos necesitan asegurar muchos orgasmos y buenas parejas sexuales para este 2022, por lo que en esta nota compartiremos una lista de cinco rituales que puedes practicar con positivismo para que se cumplan todos tus deseos.

Lencería roja

Usar lencería roja es el ritual más clásico, ya que este color está asociado con el amor y la pasión. Será más efectivo si la ropa es nueva y regalada. Asimismo, puedes añadir un listón rojo amarrado a la cintura por si quieres atraer buenas relaciones sexuales.

Besar a un desconocido

Este ritual es muy famoso en Francia, pero no significa que no puedes realizarlo en cualquier lugar donde te encuentres. Consiste en besar a la primera persona desconocida (del género que te atraiga) en Año Nuevo y así asegurar que no te falte amor y sexo en los próximos meses.

Velo de árbol

Una cábala un poco extraña para conseguir novio o matrimonio y asegurar la química sexual es conseguir un vestido de novia y un velo —no importa el precio, modelo o material— y en la noche del 31 de diciembre ponérselo a tu árbol de Navidad. Debe permanecer ahí hasta el 1 de enero. De esta manera, atraerás el amor y los mejores orgasmos.

Champaña milagrosa

Dedicado a los casados, consiste en introducir tu anillo en una copa de champaña. Luego deberás tomártela y así el fuego de tu relación se elevará a un próximo nivel. También puedes usarla para reavivar ese matrimonio que crees que no funciona bien pero tiene aún la llama viva.

Baños de hierbas

Otro interesante ritual consiste en entrar a una tina y bañarse con jabón de sándalo o comino la noche de Año Nuevo. Además de disfrutar de unos momentos relajantes, te servirá para aumentar la atracción sexual en tus próximas citas, no importa si es algo formal o causal. Al terminar el baño, no olvides usar un rico y delicioso perfume.

Intercambiando prendas

Con esto lograrás el fortalecimiento de tu relación, ya que al cambiar una prenda que traigan puesta sus destinos estarán ligados durante todo el año y llevarán la esencia de la ropa de cada uno para contribuir a ese lazo.