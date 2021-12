ITS: ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo prevenirlas?

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra durante la relación sexual y pueden generar enfermedades. Algunas de ellas no presentan síntomas, pero pueden causar daños graves en la salud. Por eso, en esta nota te contamos las ITS más comunes y cómo prevenir su contagio.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que se transmiten a través del acto sexual. Las ITS pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual. En algunos casos, estas infecciones se pueden atender con tratamientos sencillos, mientras que otras son incurables.

Infecciones de transmisión sexual más comunes

La OMS refiere que, cada día un millón de personas contraen una ITS a nivel mundial. Así, las infecciones con mayor número de contagios presentan son en total ocho, de las cuales solo cuatro tienen cura, mientras que el resto suele ser de por vida y cuenta con tratamientos capaces de reducir los síntomas o la enfermedad.

Infecciones que se pueden curar:

Gonorrrea

Sífilis

Clamidiasis

Tricomoniasis

Infecciones que no tienen cura:

Virus de la hepatitis B

Virus del herpes simple (VHS o herpes simple)

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Virus del papiloma humano (VPH)

Gonorrea

El Ministerio de Salud (Minsa) detalla que la gonorrea se puede transmitir al tener contacto sexual de forma oral, vaginal y anal sin preservativo con una persona que tenga esta bacteria. Se prolifera en áreas corporales húmedas y cálidas. Las mujeres no suelen tener síntomas; sin embargo, pueden correr el riesgo de tener complicaciones graves por la infección.

La comunicación de pareja puede ayudar a prevenir las ITS. Foto: AFP

En tanto, los síntomas en los hombres pueden ser sensación de ardor al orinar, dolor e inflamación en los testículos o secreciones de color blanco, verde o amarillo del pene, según advierte el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este organismo añade, además, que la gonorrea se puede curar siguiendo las indicaciones brindadas por su médico.

Sífilis

La sífilis es una infección bacteriana que se transmite a través del contacto directo con una llaga de sífilis durante un encuentro sexual. Estas llagas se pueden ubicar en el pene, el ano, la boca el recto o los labios. Además, también se da mediante el contagio maternoinfatil durante el embarazo. Los síntomas se dividen en tres fases.

Fase primaria: la persona presenta una o varias llagas en el lugar donde la sífilis ingresó al cuerpo. Estas duran de 3 a 6 semanas. Si bien pueden desaparecer, lo recomendable es recibir tratamiento para que la infección no avance a la siguiente fase.

la persona presenta una o varias llagas en el lugar donde la sífilis ingresó al cuerpo. Estas duran de 3 a 6 semanas. Si bien pueden desaparecer, lo recomendable es recibir tratamiento para que la infección no avance a la siguiente fase. Fase secundaria: se presentan erupciones en la piel o llagas en la boca, la vagina y el ano. También se experimenta fiebre, dolor de garganta, perdida del cabello, pérdida de peso, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga.

se presentan erupciones en la piel o llagas en la boca, la vagina y el ano. También se experimenta fiebre, dolor de garganta, perdida del cabello, pérdida de peso, dolor de cabeza, dolor muscular y fatiga. Fase latente y avanzada: inicia con la desaparición de todos los síntomas previos. En esta fase, se observa dificultad para coordinar movimientos musculares, parálisis, ceguera, entumecimiento e incluso demencia, de acuerdo con información de la CDC.

La sífilis es causada por la bacteria Treponema pallidum. Foto: AFP

Clamidiasis

La clamidiasis se transmite al tener relaciones sexuales sin preservativo, y también se puede contagiar de madre a hijo durante el parto. Los síntomas son los siguientes.

Síntomas en mujeres:

Sensación de ardor al orinar.

Secreción vaginal anormal.

Síntomas en hombres:

Inflamación de uno o los dos testículos.

Secreción del pene.

Sensación de ardor al miccionar.

La clamidiasis tiene cura con el debido tratamiento, pero es común la recurrencia de la infección. Por eso, los especialistas recomiendan volver a hacerse la prueba tres meses después de recibir el tratamiento.

Tricomoniasis

La tricomoniasis es la ITS más frecuente a nivel mundial. Esta infección es curable, pero puede causar resultados adversos en el embarazo. Además, de acuerdo con la OMS, aumenta la probabilidad de contraer otras ITS, incluso la infección por el VIH. Se suele transmitir principalmente a través de las relaciones vaginales, ya que la transmisión en otras partes del cuerpo es poco frecuente.

Esta infección pasa desapercibida con frecuencia, puesto que cerca del 50% de las mujeres y el 70% u 80% de los hombres no presentan síntomas. En caso estos aparezcan, suelen adoptar diversas formas para la población femenina, como un flujo anormal extraño, dolor genital, escozor vaginal y molestias al orinar.

En los hombres causa una sensación de quemazón luego de orinar o eyacular, escozor o irritación el interior del pene, y secreción uretral. La tricomoniasis se trata con antibióticos y se sugiere que la pareja lleve el tratamiento al mismo tiempo.

Virus de la hepatitis B

El virus de la hepatitis B (VHB) se transmite de madre a hijo durante el parto, en las relaciones sexuales con una pareja infectada, las inyecciones sin protección suficiente y la exposición a instrumentos afilados.

Este virus causa la hepatitis B, la cual es una infección grave al hígado. Cabe señalar que si bien las personas que se contagian del VHB pueden no presentar síntomas, la infección a largo plazo podría producir cirrosis y cáncer de hígado. El VHB no tiene cura, pero con tratamiento se puede desacelerar el daño del virus.

La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Foto: EFE

La infección por VHB se puede volver crónica dependiendo de la edad en la que se produzca. Por ejemplo, los niños infectados antes de cumplir 6 años suelen tener mayor riesgo de padecer una infección crónica. En cambio, las estimaciones de la OMS precisan que menos de un 5% de las personas sanas adultas que se infecten sufrirán infección crónica.

Virus del herpes simple (VHS)

El virus del herpes simple (VHS) no tiene cura. Además, existen dos tipos: el virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1) y el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2).

Virus del herpes simple de tipo 1 (VHS-1)

El VHS-1 es muy contagiosa, y causa principalmente herpes labiales (infecciones en la boca o en su alrededor), y en menor medida herpes genitales (infecciones en la zona genital). Se transmite a través del contacto de boca a boca o al tener contacto con el virus del VHS-1 en las úlceras o saliva. También se puede contagiar en la zona de los labios o los genitales.

Síntomas del VHS-1:

La mayoría son asintomáticos y no saben que tienen el virus.

Aparición de úlceras o vesículas en la boca y su alrededor.

Vesícula o úlceras en la zona genital y anal.

Virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2)

La infección por VHS-2 es muy extendida a nivel mundial y se transmite principalmente por la vía sexual. Genera en su mayoría herpes genital. No tiene cura y dura toda la vida.

Síntoma del VHS-2:

En su mayoría, las infecciones son asintomáticas o presentan síntomas leves.

Además de la aparición de vesículas o úlceras genitales o anales, se observa fiebre, dolores y adenopatías.

Sensación de ligero hormigueo o dolores en las piernas, caderas y nalgas.

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ocasiona el sida, y ataca al organismo destruyendo las defensas del cuerpo, lo cual deja a la persona vulnerable a varias infecciones y enfermedades. Se transmite de tres formas: sexual, sanguínea y parental (de madre a niño durante el embarazo, parto o lactancia). Los síntomas varían según la etapa en la que se encuentre la persona infectada.

Luego de dos semanas posteriores al contagio:

Pueden no manifestarse síntomas.

Se puede experimentar un cuadro sudo gripal (fiebre, cefalea, erupciones o dolor de garganta)

Cuando el sistema inmunitario se va debilitando:

Pérdida de peso

Fiebre

Diarrea

Tos

Inflamación de los ganglios linfáticos

Una de las formas de transmisión del VIH es la vía sanguínea. Foto: AFP

Virus del papiloma humano (VPH)

El virus del papiloma humanos (VPH) puede provocar seis tipos de cáncer, según alerta la CDC. Se transmite mediante el contacto íntimo con la piel, o a través de las relaciones sexuales, vaginales u orales con una persona que tiene el virus. A pesar de no tener cura, sí existen medicinas para su tratamiento.

Síntomas:

Verrugas genitales, comunes, plantares o planas.

Cáncer de cuello uterino.

Cánceres de genitales, boca y ano.

La inmunización generalizada con la vacuna contra el virus del papiloma humano podría reducir el impacto del cáncer de cuello uterino. Foto: EFE

¿Cómo saber si tengo una infección de transmisión sexual?

En la mayoría de casos las ITS no presentan síntomas. Por lo tanto, la única forma de saber con seguridad si tienes una infección de transmisión sexual es realizarte los exámenes médicos correspondientes. Por ejemplo, si tuviste relaciones sexuales con una persona e identificas algunas señales de una ITS acude a un especialista para hacerte las pruebas respectivas.

Recuerda que si bien muchas ITS son asintomáticas, pueden generar daños importantes en la salud. Además, ten en cuenta que los signos más comunes de las ITS son los siguientes.

Tener llagas o bultos en los genitales, muslos o nalgas o alrededor de estos.

Fluidos extraños saliendo de tus genitales.

Ardor al orinar o necesidad de orinar todo el tiempo.

Picazón, dolor, irritación o hinchazón en tu pene, vagina, vulva o ano.

Síntomas parecidos a los de la gripe como fiebre, dolor en el cuerpo, glándulas inflamadas y cansancio.

El uso de preservativos es una de las mejores formas de prevenir las ITS. Foto: AFP

¿Cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual?

La principal forma de prevenir el contagio de una ITS es usar condones masculinos y femeninos o barreras bucales. Estas detienen los fluidos que transmiten los virus y bacterias que generan las infecciones. Asimismo, puedes realizar las siguientes actividades.