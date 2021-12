¿Cómo incentivar la creatividad con tu pareja en el sexo?

El innovar debería ser una opción para todas las parejas. Muchas veces la monotonía y la hipervaloración a la penetración no deja que podamos explorar otras formas de tener sexo. La sexóloga Eirelyn Gómez menciona que la fijación en el coito hace que varias parejas no exploren diversas actividades sexuales que pueden favorecer la creatividad en la cama.

“Cuando las personas dejan esta fijación, aprenden a conectarse más. Identifican qué partes de su cuerpo les da placer. Esto puede generar más complicidad en la pareja, ya que tratan de desarrollar la creatividad y salir de la rutina y constantemente están pensando en qué hacer que le de placer a mi pareja”, menciona la especialista, que a continuación ofrece algunas ideas para fomentar la exploración en las relaciones sexuales.

Ideas para innovar en la cama

Usar todo nuestro cuerpo

La estimulación con las distintas partes del cuerpo como la lengua, con los dedos, el cabello, con la palma de las manos o las rodillas. “Todo nuestro cuerpo es una herramienta clave para poder darle placer al otro o a nosotros mismos. Incluso hay parejas que no se masturban porque piensan que esta practica es aburrida o que es para solteros, pero puede ser excitante ver cómo cada uno se masturba como una especie de espejo”, recomienda la sexóloga.

Juegos y juguetes

Pueden comenzar con juegos de dados, un monopolio erótico, un juego de verdad o reto. “Antes de innovar, sería una cuestión de investigar si quieren un juguete para ambos o solo para él o ella; esposas, arneses para inmovilizar el cuerpo o algún otro juego que pueden encontrar en sexshops y que les puede interesar”, resalta Gómez.

Ambiente

El orden del cuarto también es un importante factor para fomentar la creatividad. Puedes incluir elementos aromáticos, velas, perfume o rosas para dar un mejor ambiente.

Asimismo, la sexóloga también mencionó que no siempre las parejas van a poder innovar dentro de la cama. “No el 100% de nuestras relaciones vamos a ser creativos. La rutina, el cansancio, el agotamiento, el estrés, los hijos pueden no contribuir a ello, pero hay que tratar de sacar momentos especiales, así sea una vez al mes distinto a lo que se hace en el día a día”.

Finalmente, Gómez recordó que antes de probar cualquier actividad se debe tener el consenso de que ambas personas quieran involucrarse en el acto, independientemente que sean casados o una relación casual; confianza, no solo en pareja sino en nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestras habilidades sexuales y la comunicación para verbalizar lo que nos gusta, lo que deseamos y quisiéramos hacer