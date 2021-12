Juguetes eróticos en pareja, una forma de innovar y divertirse en en el sexo

Existe este falso mito que dice que una persona recurre a los juguetes sexuales porque no puede atender a su pareja durante el sexo. Esa afirmación errónea no puede estar más lejos de la realidad. “Los juguetes son herramientas para experimentar y disfrutar con la pareja, no para reemplazar a nadie, simplemente es un instrumento para divertirse y pasársela bien”, señala Silvanna Peraldo, CEO y Co founder del sex shop Foreplay.

Por ello, incluir un juguete erótico en las relaciones sexuales con la pareja trae diferentes beneficios. “Promovemos su uso para fomentar la exploración y conocer mejor nuestros cuerpos, conocer qué nos gusta y poder dirigir a las parejas, especialmente las mujeres”, detalla Peraldo. Además de ser un regalo innovador, aporta diversión y novedad durante el encuentro sexual.

Para introducirse en el uso de juguetes sexuales, la especialista sugiere iniciar con una bala vibradora, puesto que es un “producto delicado, bonito, suave, recargable y a prueba de agua”.

“Promovemos que las parejas se animen a bañarse juntas y experimenten con una balita porque pueden elegir qué cosa estimular: empezar por el cuello, seguir por los hombros, etc. A veces las personas se olvidan o simplemente no consideran que las zonas erógenas no solo son las partes genitales”, recalca.

Añade que la bala vibradora es un juguete que ayuda a romper el ‘hielo’ y se puede utilizar en cualquier zona del cuerpo. “Es mucho más fácil agarrar un juguete, moverlo y encontrar en qué punto te hace sentir bien y poder compartirlo”, resalta.

Juguetes sexuales para disfrutar en pareja

Existe una amplia gama dentro de los juguetes eróticos. Aquí algunas recomendaciones de la revista Cosmopolitan para incluir durante el sexo en pareja.

Bala vibradora

Un juguete sexual pequeño pero que abre la puerta a explorar las diferentes sensaciones en los cuerpos. Recomendado para empezar a incluir demás dispositivos en los encuentros sexuales.

Bala vibradora. Foto: vibracions

Satisfyer Pro 4 Couples

El mango más estrecho se introduce en la vagina durante las relaciones sexuales. Gracias a los diferentes niveles de vibración, abre una puerta placentera para ambas personas involucradas. Además, cuando se introduce el pene, el juguete produce una sensación de estrechamiento más intensa.

Set básico de BDSM

Las esposas, arneses, fustas y vendas son las principales herramientas para iniciarse dentro del mundo del BDSM (Bondage y Disciplina, Dominación y Sumisión, Sadismo y Masoquismo).

Vibrador clitoriano

Este juguete se controla con un mando a distancia, una parte se introduce en la vagina y la otra estimula el clítoris. La pareja puede introducir el pene o manipular las sensaciones desde el control remoto que posee el artefacto.

Vibrador para parejas. Foto: Lelo

Juego de dados

Hay dos opciones para este juego. La primera es que la persona que tire el dado y saque el número será atada a la cama y recibirá placer por el tiempo acordado. Pueden realizarse caricias, masajes, penetración, etc.

La segunda opción es comprar en un sex shop unos dados especiales capaces de retarte a probar algunas poses sexuales.